В чем феномен песни 'Три сестры' Влада Дарвина, покорившей TikTok: зазвучала даже на польском

Легендарный трек звезды "Фабрики звезд 2", певца и автора песен Влада Дарвина "Три сестры" получил вторую жизнь в TikTok, завоевав сердца пользователей из разных стран. Обновленная версия хита быстро стала вирусной: более 1 миллиона видео создано на звук песни, а общее количество просмотров превысило 1 миллиард.

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Популярность песня приобрела также среди молодежи Польши. Поэтому Влад Дарвин, как он отметил в TikTok, решил адаптировать трек на польском языке, привлекая к работе переводчика и исполнителя Мартина Фича. OBOZ.UA решил рассказать, в чем феномен хита "Три сестры", который написали еще в 2013 году.

К моменту выпуска песни на русском языке более 10 лет назад она не получила такой популярности, которая появилась в последние недели. Тренд на "Три сестры" появился с танца среди россиян, которые втроем стоят в кадре и повторяют движения один за другим под мелодию.

После этого на популярность своего хита обратил внимание сам Дарвин. Он поинтересовался у украинской аудитории, нужен перевод песни. На это почти единогласно ответили, что нужно. Так, 26 декабря 2024 года на стриминговых платформах и в TikTok, в частности, появилась украиноязычная версия песни.

Тренд со временем лишь еще больше набрал обороты и привлек также звезд шоу-бизнеса. Таким образом, к нему присоединились Alyona Alyona, Оля Полякова, Надежда Матвеева, Анатолий Анатолич, Надя Дорофеева, Даша Цветкова, Светлана Тарабарова, Оля Цыбульская, Маша Кондратенко, Миша Кацурин, Michelle Andrade и другие.

Обновленная версия песни набрала более 1 миллиарда просмотров в TikTok, а на звук трека создано уже более 1 миллиона видео.

Интересно, что Влад Дарвин не планировал переводить свои песни, однако ситуация, в которой он оказался, заставила это сделать. В интервью "ЖВЛ" певец рассказал: "Я не люблю переводы и адаптации. Но в этот раз как-то все сложилось".

Песня "Три сестры" продолжает покорять не только украинское, но и международное пространство. Так, Владу Дарвину пришлось перевести свой TikTok-хит на польский язык.

"Я видел, как польские дети танцевали под эту песню. Аманда, Линда и Роуз – три сестры. Вот почему я решил перевести ее на польский! Спасибо Мартину Фичу за перевод и уроки польского языка. Как вам адаптация текста на польском языке?" – поделился исполнитель в TikTok.

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