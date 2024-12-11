Среди россиян завирусилась старая песня украинца Влада Дарвина: удивленный певец выбрал самый умный выход из ситуации

Звезда "Фабрики звезд 2", украинский певец и автор песен Влад Дарвин отреагировал на тренд среди россиян, использующих его трек "Три сестры" в своих TikTok-видео. Российская молодежь танцует под песню, которая вышла более 10 лет назад – в 2013 году.

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В роликах, насчитывающих миллион просмотров, трое подростков в кадре исполняют трендовый танец, представляясь персонажами, которых певец упоминает в строчках. "В старом доме на обочине, три цветка, три дочери – Аманда, Линда и Роуз. Рисовали акварельями, чтобы забыть о времени – Аманда, Линда и Роуз", – говорится в хите.

На тренд отреагировал сам исполнитель. Дарвин записал видео, где он листает ленту с видео на его песню. "Когда увидел, что твоя песня 2013 года набирает обороты в TikTok в 2024 году", – написал артист и показал свое изумленное лицо.

Кроме того в описании к ролику артист поинтересовался: "Перевыдаем на украинском?" На ответ подписчику знаменитость отметил, что написал припев "Три сестры" 11 лет назад, стоя в столичном гипермаркете.

На идею отреагировали украинцы в комментариях. В то же время некоторые отметили, что даже не знали, что композицию исполняет отечественный певец:

"Это песня украинца? Я в приятном шоке".

"Представляю лицо россиян, когда они узнают, что это украинская песня".

"Вот почему так важный язык, я все это время думала что это рос. исполнитель. Так что, давайте! Хочу услышать украинскую версию".

"А рашики думают это их, потому что на языке. Увидев в рекомендациях казахов с этой песней, я подумал что вообще казахская".

"А они даже не знают, что вашу песню продвигают".

"Я думала песня русского исполнителя".

"Хотелось бы услышать эту легенду на украинском, довольно интересно, как будет звучать".

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