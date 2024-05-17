В Букингемском дворце объяснили, зачем фотошопят портреты членов королевской семьи

Куратор новой выставки портретов в Букингемском дворце Алессандро Нассини объяснил, зачем члены королевской семьи фотошопят свои фото. По его словам, редактирование – "жизненно важный инструмент" для Виндзоров.

Именно с помощью дополнительных функций редактора создаются не просто живые фото, а снимки, которые затем вывешивают на выставках. Слова эксперта передали журналисты Daily Mail.

Многие фотографии, представленные в Королевской галерее Букингемского дворца, были отретушированы. Процесс редактирования подробно описан под каждой рамой.

Однако эти правила не соблюдаются, когда речь идет о фото для соцсетей. Возможно, именно поэтому подписчики герцогов и герцогинь ожидают увидеть фотографии без фотошопа и расстраиваются, когда замечают недостоверные детали.

Так произошло в случае с Кейт Миддлтон, которая подкорректировала свое фото с детьми и попала на полосы британских газет.

Куратор выставки не согласился с критикой в адрес принцессы и объяснил, зачем Виндзоры пользуются фотошопом.

"Ретушь была частью фотографии с момента ее зарождения. Она очень важна именно для портретной фотографии, потому что это творческий процесс. Это не пресс-фотография, не репортаж, не коммерческая фотография. Это просто инструмент, который всегда использовался фотографами, чтобы воплотить свое видение, эстетику в конечный отпечаток", – объяснил Алессандро Насини.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри тоже попали в скандал с фотошопом. Официальная фотография с крестин принца Арчи была "улучшена".

Это обвинение появилось после фурора, который вызвал портрет принцессы Уэльской на День матери. Кейт Миддлтон призналась, что изображение было отредактировано ею, но несколько международных информационных агентств все же изъяли фото из обращения.

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