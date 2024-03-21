Меган Маркл и принц Гарри также засветились в скандале с фотошопом: на фото из крестин Арчи заметили манипуляции

Официальная фотография с крестин принца Арчи, на которой изображены гордые герцог и герцогиня Сассекские, стала еще одним королевским изображением, втянутым в "фотошопную сагу". Глобальное фотоагентство Getty заявило, что портрет был "улучшен цифровым способом".

Однако, как отмечает Daily Mail, на снимке нет никаких очевидных признаков редактирования. Фотография, сделанная фэшн-фотографом Крисом Аллертоном, была опубликована после крестин Арчи 6 июля 2019 года.

На ней двухмесячный малыш изображен с Меган Маркл, принцем Гарри, королем Чарльзом, Камиллой, принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, матерью Меган Дорией Регланд и сестрами принцессы Дианы. Крис Аллертон отрицает наличие фотошопа на фотографии.

Новое обвинение появилось после фурора, который вызвал портрет принцессы Уэльской на День матери – Кейт Миддлтон призналась, что изображение было отредактировано ею. Несколько международных информационных агентств изъяли фото из обращения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о портрете покойной королевы с внуками и правнуками, сделанном Кэтрин в августе 2022 года в Балморале, получившим такое же клеймо от Getty. Обе фотографии имеют "примечание редактора", что можно увидеть в подписях фотоагентства, в которых указано: "Изображение было улучшено цифровым способом в источнике".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!