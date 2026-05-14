В Британии выставят на аукцион письмо принцессы Дианы, написанное в 17 лет. Фото

Письмо принцессы Дианы, написанное ею 47 лет назад, будет выставлено на аукцион. Оно раскрывает одну юношескую мечту Дианы Спенсер, и, как ожидается, будет продано за 4000 фунтов стерлингов.

Об этом пишет The Independent. Диана написала это письмо 1 февраля 1979 года как благодарность Милдред Лейси – она прислала пожелания выздоровления отцу Дианы, Джону Спенсеру, 8-му графу Спенсеру, после того, как тот перенес инсульт.

"Большое спасибо за письмо папе. Поскольку он не может сделать это сам, он попросил меня написать и передать тебе, как он благодарен. Нам всем очень повезло, и все нам безгранично помогали, за что мы вечно благодарны. Скоро он вернется домой, что будет замечательно после всех этих месяцев", – написала Диана.

В этом письме, написанном ею в возрасте 17 лет – за год до того, как она начала встречаться с принцем Чарльзом, будущий член королевской семьи также делилась с подругой своими мечтами. Диана хотела стать профессиональной танцовщицей.

"Я собираюсь найти место, где можно танцевать. Я всегда мечтала об этом и надеюсь, что однажды достигну в этом чего-то", – поделилась она.

В письме Диана упомянула своего младшего брата Чарльза Спенсера, сказав, что он "очень любит школу-интернат и уже стал очень высоким и взрослым" для 14-летнего парня.

Ожидается, что это двухстраничное письмо, подписанное Дианой, а также от имени ее брата, будет продано на аукционе Chiswick Auctions в западном Лондоне за 4000 фунтов стерлингов. Он состоится 24 марта.

Письмо было передано частным коллекционером вместе с некоторыми памятными вещами со свадьбы Чарльза и Дианы 1981 года.

