"Ужасно одинока": письмо принцессы Дианы, написанное через несколько дней после свадьбы с Чарльзом III, раскрыло ее "тайну"

Аукционный дом Julien's Auctions создал уникальную коллекцию, посвященную принцессе Диане, где собрал более 300 редких экспонатов, принадлежавших покойной королевской особе и позволяющих лучше понять историю ее жизни. Организаторы мероприятия смогли найти редкое рукописное письмо леди Ди, где она раскрыла свою "тайну" – чувствовала себя невероятно одиноко в Букингемском дворце после свадьбы с Чарльзом III.

Видео дня

Как отметил Мартин Нолан, соучредитель Julien's Auctions, личная записка Ее Высочества датирована 31 июля 1981 года, всего через два дня после официального заключения брака с монархом. Соответствующая информация появилась на сайте журнала People.

"Это один из моих самых любимых экспонатов. Через несколько дней после свадьбы она жила в Букингемском дворце и постепенно переходила от образа жизни обычного человека к королевской особе. Ей пришлось учиться у королевы реверансам и всему остальному", – отметил эксперт.

По словам Мартина Нолана, единственным человеком, с которым тогда чувствовала себя комфортно принцесса Диана, был ее лакей Марк Симпсон. Они были почти одного возраста, поэтому часто общались на разные темы. Именно ему леди Ди написала письмо, где раскрыла эмоциональное состояние после того, как стала официальной женой Чарльза III.

"Дорогой Марк, я просто хотела поблагодарить тебя за всю твою доброту и терпение, которые ты проявил ко мне с тех пор, как я переехала в Букингемский дворец. Твоя компания сделала мое пребывание здесь намного легче, потому что мне было ужасно одиноко, а мы так много смеялись, что я не могу выразить тебе свою благодарность. Надеюсь, вы смогли насладиться средой и вам понравилось мое платье? Завтра я улетаю в Великобританию, где вокруг будет столько мужчин. Плохая новость в том, что я не съела ни одного хлопья. Как же я справлюсь без своих мисок с хлопьями... Большое спасибо за то, что вы есть. С любовью, Диана", – говорилось в письме.

Мартин Нолан добавил, что лакей почти всегда был рядом с принцессой Дианой и постоянно поддерживал в сложные периоды.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что вандалы устроили пожар на территории семейного поместья принцессы Дианы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!