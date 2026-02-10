УкраїнськаУКР
В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

Анастасия Какун
Харьковчанин Илья смог достичь впечатляющего результата в похудении. В 24 года парень весил 143 килограмма и уже имел четвертую стадию ожирения, однако всего за 9 месяцев смог привести тело в форму. Он сбросил 70 килограммов, после чего не только стал намного увереннее в себе, но и избавился от проблем со здоровьем.

Как поделился Илья в комментарии для проекта "Сніданок з 1+1", достичь такого результата ему удалось благодаря физическим нагрузкам и правильному питанию. Что интересно, харьковчанин разработал для себя "идеальную формулу" приема пищи, благодаря чему не ограничивается жесткими диетами.

Борьба с ожирением

Илья поделился, что большую часть своего детства провел с бабушкой, которая всегда готовила вкусную, однако отнюдь не полезную пищу. В 13 лет он начал стремительно набирать вес, а в 2021-м увидел на весах максимальную цифру – 143. Причиной этого стал сильный стресс в жизни юноши. Харьковчанин потерял родного брата, потом началась большая война, из-за чего у него возникло депрессивное состояние. Единственным "спасителем" для Ильи была еда.

В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

"Тогда меня знали как такого "пухлого весельчака". Но, если говорить честно, это было просто прикрытие, чтобы отвести внимание от себя. Ты себя не чувствуешь комфортно в своем теле. Ты смотришь в зеркало и вообще не радуешься тому, что ты видишь. Ежедневно одеваешь одно и то же, потому что вещи очень сложно подобрать", – поделился юноша.

В определенный момент лишний вес даже стал помехой в профессиональном развитии Ильи. Как поделился харьковчанин, однажды женщина отказала ему в проекте, мол, люди, которые выглядят как он, "не могут быть дисциплинированными". Эти слова, конечно, задели юношу, но окончательно взяться за себя он решил из-за проблем со здоровьем.

В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

"У меня иногда был неправильно сердечный ритм, от чего я очень часто просыпался. Однажды ночью мне показалось, что у меня остановилось сердце. Это было страшно", – рассказал харьковчанин.

После этого Илья начал следить за своим питанием и активно заниматься спортом. Уже через 9 месяцев юноша увидел впечатляющий результат.

В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

Как есть все и не толстеть

Илья подчеркнул, что ни в коем случае не нужно ограничивать себя "больничной едой", приготовленной на пару. Харьковчанин советует питаться вкусно, но сбалансировано: "Мы берем 50% овощей, 25 – белков, и еще 25 – углеводов".

В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

А вот вместо жестких диет Илья советует добавить в свою жизнь больше активной деятельности. Даже обычные прогулки на свежем воздухе будут отличным вариантом.

В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

