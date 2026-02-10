В 24 года весил 143 кг: харьковчанин с четвертой стадией ожирения похудел вдвое и объяснил, как есть все и не толстеть

Харьковчанин Илья смог достичь впечатляющего результата в похудении. В 24 года парень весил 143 килограмма и уже имел четвертую стадию ожирения, однако всего за 9 месяцев смог привести тело в форму. Он сбросил 70 килограммов, после чего не только стал намного увереннее в себе, но и избавился от проблем со здоровьем.

Как поделился Илья в комментарии для проекта "Сніданок з 1+1", достичь такого результата ему удалось благодаря физическим нагрузкам и правильному питанию. Что интересно, харьковчанин разработал для себя "идеальную формулу" приема пищи, благодаря чему не ограничивается жесткими диетами.

Борьба с ожирением

Илья поделился, что большую часть своего детства провел с бабушкой, которая всегда готовила вкусную, однако отнюдь не полезную пищу. В 13 лет он начал стремительно набирать вес, а в 2021-м увидел на весах максимальную цифру – 143. Причиной этого стал сильный стресс в жизни юноши. Харьковчанин потерял родного брата, потом началась большая война, из-за чего у него возникло депрессивное состояние. Единственным "спасителем" для Ильи была еда.

"Тогда меня знали как такого "пухлого весельчака". Но, если говорить честно, это было просто прикрытие, чтобы отвести внимание от себя. Ты себя не чувствуешь комфортно в своем теле. Ты смотришь в зеркало и вообще не радуешься тому, что ты видишь. Ежедневно одеваешь одно и то же, потому что вещи очень сложно подобрать", – поделился юноша.

В определенный момент лишний вес даже стал помехой в профессиональном развитии Ильи. Как поделился харьковчанин, однажды женщина отказала ему в проекте, мол, люди, которые выглядят как он, "не могут быть дисциплинированными". Эти слова, конечно, задели юношу, но окончательно взяться за себя он решил из-за проблем со здоровьем.

"У меня иногда был неправильно сердечный ритм, от чего я очень часто просыпался. Однажды ночью мне показалось, что у меня остановилось сердце. Это было страшно", – рассказал харьковчанин.

После этого Илья начал следить за своим питанием и активно заниматься спортом. Уже через 9 месяцев юноша увидел впечатляющий результат.

Как есть все и не толстеть

Илья подчеркнул, что ни в коем случае не нужно ограничивать себя "больничной едой", приготовленной на пару. Харьковчанин советует питаться вкусно, но сбалансировано: "Мы берем 50% овощей, 25 – белков, и еще 25 – углеводов".

А вот вместо жестких диет Илья советует добавить в свою жизнь больше активной деятельности. Даже обычные прогулки на свежем воздухе будут отличным вариантом.

