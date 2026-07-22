В 18 лет трагически погибла звезда фильма "Годзилла против Конга": что случилось с глухой актрисой

21 июля трагически оборвалась жизнь глухой американской актрисы Кейли Хоттл, наиболее известной зрителям по роли осиротевшей девочки Цзя в фильме "Годзилла против Конга". Она погибла в ужасной автокатастрофе в штате Мэриленд (США) ранним утром.

Видео дня

Жуткую новость сообщил таблоид TMZ, сославшись на соответствующее заявление отца актрисы Джошуа Хоттла. По данным правоохранительных органов, в день трагедии юная актриса ехала в автомобиле Honda Accord, когда водитель неожиданно съехал в дорожный кювет. Причиной аварии могло стать превышение скорости.

Со временем отец Кейли Хоттл опубликовал почти 23-минутное видео в своей странице в Facebook, где на языке жестов поделился несколькими дополнительными подробностями трагедии. Как отметил мужчина, с ним связались чиновники после автокатастрофы и сообщили, что сердце актрисы остановилось по дороге в больницу. Джошуа Хоттлу пришлось лететь из Техаса в Мэриленд, чтобы забрать тело дочери.

Кто такая Кейли Хоттл

Актриса родилась в городе Атланта, штат Джорджия, в семье глухих. Она училась в школе для людей с нарушениями слуха в Техасе, где занималась легкой атлетикой.

Первые шаги в построении актерской карьеры Кейли Хоттл сделала в 2017 году, когда снялась в рекламе приложения для перевода жестового языка Convo. Этот ролик увидели продюсеры фильма "Конг: Остров Черепа" (2017 г.) и сразу поняли, что юная артистка идеально подходит на роль Цзя – осиротевшей девочки с Острова Черепа, которая устанавливает особую связь с главным персонажем – огромной обезьяной.

В 2021 году на большие экраны вышел дебютный фильм в карьере Кейли Хоттл "Годзилла против Конга". Широкая аудитория вновь увидела актрису в роли Цзя в 2024 году в картине "Годзилла и Конг: Новая империя". За участие в фильме она была номинирована на премию "Сатурн" в категории "Лучшая игра молодого актера".

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