УкраїнськаУКР
русскийРУС

В 33 года при неизвестных обстоятельствах умерла звезда Disney Карла Джеффри

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,4 т.
Карла Джеффри умерла в 33 года
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Ушла из жизни американская актриса Карла Джеффри, которая была звездой проектов медиаимперии Disney, в частности, фильма "Зомби". Ее сердце остановилось в возрасте 33 лет.

О трагической новости сообщила компания Alexanders Talent Management, которая представляла артистку практически на протяжении всей карьеры, в заявлении на ее официальной странице в Instagram. Причины смерти знаменитости пока не разглашаются.

Сердце Карлы Джеффри остановилось в 33 года

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Карлы Джеффри, которая ушла из жизни 1 сентября 2026 года в возрасте всего 33 лет. Карла присоединилась к семье Alexanders Talent Management в 12 лет. На протяжении более 20 лет мы имели честь наблюдать, как она выросла в прекрасную, жизнерадостную и невероятно талантливую женщину, чья улыбка могла озарить любую комнату", – говорится в сообщении.

Представители компании выразили искренние соболезнования семье Карлы Джеффри. Они также призвали зрителей не нарушать частную жизнь близких актрисы, пока они переживают тяжелую утрату.

В компании, которая представляла актрису, сообщили о трагедии

На уход Карлы Джеффри в вечность отреагировали и в компании Disney. Там подчеркнули, что артистка оставила "незабываемый след в сердцах" всех людей, которым выпала возможность работать с ней. Также в Disney подчеркнули: знаменитость обладала редким даром налаживать контакт со зрителями, а ее работы приносили радость миллионам людей.

Что известно об актрисе

Карла Джеффри родилась 10 июля 1993 года в Техасе. С самого детства она начала посещать уроки актерского мастерства вместе со своим братом-близнецом, чтобы побороть застенчивость. Уже в 12 лет Джеффри присоединилась к агентству Alexanders Talent Management и начала развивать карьеру.

Актриса присоединилась к Disney в 2011 году

Дебютным проектом артистки стал комедийный фильм "Толстушки", где она сыграла 10-летнюю версию одной из главных героинь – Язмин Билтмор. Позже она появилась в сериале HBO "Умерь свой энтузиазм" и картине Nickelodeon "АйКарли". С 2011 года Карла Джеффри стала звездой Disney, снявшись в проектах "Держись, Чарли!" и "Танцевальная лихорадка".

Наибольшую популярность актриса обрела в 2018 году. Тогда она получила роль амбициозного чирлидера Бри во франшизе "Зомби".

Джеффри приобрела широкую известность благодаря фильму "Зомби"

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скончался звезда фильма "В бой идут одни "старики" и заслуженный артист Украины Леонид Марченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаактрисасмертьфотографииDisney
Редакционная политика