В 33 года при неизвестных обстоятельствах умерла звезда Disney Карла Джеффри

Ушла из жизни американская актриса Карла Джеффри, которая была звездой проектов медиаимперии Disney, в частности, фильма "Зомби". Ее сердце остановилось в возрасте 33 лет.

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О трагической новости сообщила компания Alexanders Talent Management, которая представляла артистку практически на протяжении всей карьеры, в заявлении на ее официальной странице в Instagram. Причины смерти знаменитости пока не разглашаются.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Карлы Джеффри, которая ушла из жизни 1 сентября 2026 года в возрасте всего 33 лет. Карла присоединилась к семье Alexanders Talent Management в 12 лет. На протяжении более 20 лет мы имели честь наблюдать, как она выросла в прекрасную, жизнерадостную и невероятно талантливую женщину, чья улыбка могла озарить любую комнату", – говорится в сообщении.

Представители компании выразили искренние соболезнования семье Карлы Джеффри. Они также призвали зрителей не нарушать частную жизнь близких актрисы, пока они переживают тяжелую утрату.

На уход Карлы Джеффри в вечность отреагировали и в компании Disney. Там подчеркнули, что артистка оставила "незабываемый след в сердцах" всех людей, которым выпала возможность работать с ней. Также в Disney подчеркнули: знаменитость обладала редким даром налаживать контакт со зрителями, а ее работы приносили радость миллионам людей.

Что известно об актрисе

Карла Джеффри родилась 10 июля 1993 года в Техасе. С самого детства она начала посещать уроки актерского мастерства вместе со своим братом-близнецом, чтобы побороть застенчивость. Уже в 12 лет Джеффри присоединилась к агентству Alexanders Talent Management и начала развивать карьеру.

Дебютным проектом артистки стал комедийный фильм "Толстушки", где она сыграла 10-летнюю версию одной из главных героинь – Язмин Билтмор. Позже она появилась в сериале HBO "Умерь свой энтузиазм" и картине Nickelodeon "АйКарли". С 2011 года Карла Джеффри стала звездой Disney, снявшись в проектах "Держись, Чарли!" и "Танцевальная лихорадка".

Наибольшую популярность актриса обрела в 2018 году. Тогда она получила роль амбициозного чирлидера Бри во франшизе "Зомби".

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