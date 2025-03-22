Сегодня, 22 марта, умерла советская актриса и звезда фильма "Гусарская баллада" Лариса Голубкина. Артистка, которая называла Украину и РФ одной страной, отошла в засветы в возрасте 85 лет из-за онкологического заболевания – рака крови третьей стадии.

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Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа. Отмечается, что в последние месяцы жизни актриса не могла встать с постели.

Состояние здоровья Ларисы Голубкиной начало активно ухудшаться в 2024 году. Ее срочно госпитализировали, а через некоторое время присвоили паллиативный статус, указывающий на то, что жизнь пациента невозможно спасти, а только поддерживать с помощью медикаментов.

Актриса дебютировала в индустрии кино в 1962 году, присоединившись к созданию кинокартины Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Позже она появилась в лентах "Дайте книгу жалоб", "Сказка о царе Салтане" и "Трое в лодке, не считая собаки".

Стоит отметить, что в последние годы в публичном пространстве не появлялось информации, которая могла бы свидетельствовать об отношении Ларисы Голубкиной к началу полномасштабного вторжения и кровавой политики Кремля. Однако в 2014, после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе, актриса дала интервью, в котором хотя и не давала одобрительной оценки деятельности президента-диктатора Владимира Путина, подтверждала популярный российский нарратив, что Украина является частью РФ. К тому же артистка отмечала, что наше государство и страну-агрессора объединяет язык.

"Мне никогда и в голову не могло прийти, что Украина – это какая-то отдельная страна. Ведь нас даже язык не разделяет. Безумие просто. Хочется крикнуть: "Люди, опомнитесь!" И с одной, и с другой стороны", – высказывалась звезда "Гусарской баллады".

Однако интересно, что во время общения с журналистами Лариса Голубкина развеяла слухи о злобных "бандеровцах", которые ходят по улицам и не дают общаться по-русски. Она говорила: "Я же была во Львове, что-то с "бандеровцами" там не сталкивалась. И говорила спокойно на русском языке".

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