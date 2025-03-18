Во вторник, 18 марта, умер отец российского певца Филиппа Киркорова – Бедрос Киркоров. Он отошел в засветы в возрасте 92-лет из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

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Об этом путинист сообщил на своей странице в Instagram. Приспешник Кремля отметил, что сердце его отца остановилось в 15:37.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой отец – народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца не уйдешь никогда", – написал путинист.

Как сообщают росмедиа, в 2024 году Бедросу Киркорову диагностировали сердечную недостаточность. Из-за болезни артист почти не мог ходить, поэтому передвигался на небольшие дистанции, опираясь на трость. Кроме того, он жаловался на сильные боли в ногах и слабость.

20 декабря отец приспешника Кремля был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. У него обнаружили двустороннюю пневмонию и откачали около литра воды из легких. На просторах пропагандистских медиа отмечают, что до госпитализации Бедрос Киркоров не придерживался советов врачей, зато слушал свою сиделку. Вместо лекарств он предпочел тибетскую медицину, которая только ухудшила состояние здоровья.

В августе 2024 года отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности и ишемической болезни. Состояние его здоровья постепенно ухудшалось из-за отека легких. Впоследствии у российского артиста обнаружили заболевания головного мозга и когнитивные нарушения.

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