Умер звезда шоу 'Хата на тата' Сергей Бондарь, которого называли 'сельским султаном': убитый горем сын попросил фанатов не делать одну вещь

Умер участник популярного украинского реалити-шоу "Хата на тата" Сергей Бондарь, который стал известным зрителям благодаря образу "сельского султана" и любви к турецким сериалам. 58-летнего мужчины не стало 18 мая.

О смерти Сергея Бондаря сообщил его сын в TikTok, а также обратился к поклонникам с просьбой не задавать семье болезненных вопросов. Причину смерти семья не разглашает.

"Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет – он умер 18 мая 2026 года. Поэтому хочу попросить – когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего за проект и отца, потому что очень тяжело", – сказал он.

Сын телезвезды попросил пользователей соцсетей с пониманием отнестись к горю семьи и не расспрашивать его близких об обстоятельствах смерти отца или участии Сергея Бондаря в телепроекте.

Напомним, Сергей Бондарь проживал в селе Ксаверовка Киевской области и стал известным после участия в реалити-шоу "Хата на тата". Вместе с женой Светланой он воспитывал двух сыновей и занимался большим домашним хозяйством.

Во время участия в программе мужчина заявлял, что большинство домашних обязанностей должна выполнять женщина, тогда как сам любил отдыхать перед телевизором. Фаворитом зрителей "Хата на тата" он стал, прежде всего, из-за увлечения турецкими сериалами, из-за чего и получил прозвище "деревенский султан".

