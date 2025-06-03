Умер заслуженный деятель искусств Александр Федорук, который помогал возвращать в Украину утраченные культурные ценности

1 июня 2025 года на 88-м году умер Александр Федорук – выдающийся украинский искусствовед, доктор искусствоведения, профессор, академик Национальной академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины и культуры Польши. Его имя стало символом глубокого знания, принципиальности, научной честности и преданности украинской культуре.

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О смерти Александра Федорука сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, отметив, что его жизнь – это пример исключительной преданности науке, педагогике, искусству и делу сохранения национального наследия. В ведомстве подчеркнули, что именно благодаря его многолетней работе удалось вернуть в Украину немало культурных ценностей, вывезенных за границу в разные исторические периоды.

Александр Федорук родился 27 сентября 1938 года в городе Мерикур (Франция) в семье польских эмигрантов. В детстве переехал в Украину. После окончания факультета журналистики Львовского университета имени Ивана Франко работал в редакциях газет на Тернопольщине, а затем полностью посвятил себя исследованию украинского искусства. В 1968 году получил художественное образование в Институте живописи, скульптуры и архитектуры, а уже в 1971 году начал работать в Институте искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, где впоследствии стал заведующим отделом.

Федорук был активным участником государственных и общественных инициатив, направленных на возвращение и охрану культурного наследия. С 1993 года возглавлял Национальную комиссию по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей, а с 2000-го – Государственную службу контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу. Его упорный труд позволил запустить системную работу по идентификации, фиксации и возвращению национальных достояний из-за рубежа.

Значительная часть жизни профессора Федорука была посвящена науке и образованию. С 2001 года он работал в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, где возглавлял кафедру теории и истории искусства. Именно под его руководством был обновлен подход к преподаванию истории украинского искусства, в частности XX века, искусства диаспоры и методологии научных исследований. Он воспитал не одно поколение специалистов, которые сегодня работают в музеях, университетах и научных институтах Украины и мира.

В 2006-2020 годах Александр Федорук также был главным редактором профессионального журнала "Образотворче мистецтво", который при его участии стал важной платформой для осмысления современных художественных процессов и исследований в сфере культуры.

Александр Федорук – автор более 100 научных работ, монографий и статей, посвященных как украинскому, так и мировому искусству. Его исследовательская деятельность охватывала широкий круг тем – от анализа творчества украинских художников диаспоры до проблематики "расстрелянного возрождения" и современного визуального искусства.

За свою деятельность Александр Федорук был отмечен многими почетными званиями и наградами: званием заслуженного деятеля культуры Польши (1977), званием заслуженного деятеля искусств Украины (2003), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2009), премиями имени Александра Белецкого и Елены Пчилки.

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