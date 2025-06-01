Умерла известная ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова

В возрасте 88 лет умерла выдающаяся крымскотатарская диссидентка Айше Сейтмуратова. Она была журналисткой, историком и ветераном крымскотатарского национального движения.

Видео дня

Сейтмуратова была одной из самых известных фигур сопротивления советской власти со стороны крымских татар. За свою активную позицию она была политзаключенной и неоднократно подвергалась преследованиям, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Время и место дженазе (традиционного мусульманского захоронения) пока не сообщаются. Информация будет объявлена позже.

"Снова из оккупированного Российской Федерацией Крыма поступила печальная весть, в которую не хочется верить, – в возрасте 88 лет умерла легендарная диссидентка, политзаключенная времен СССР, журналистка, историк, ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова. О времени и месте дженазе (похорон) будет сообщено позже", – написал Чубаров.

Также Чубаров показал фото пяти человек из поколения, которое "бесстрашно вступило в борьбу с тоталитарным режимом СССР". Там изображены Айше Сейтмуратова, Зинаида и Петр Григоренко, Владимир Буковский, Надежда Светличная.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля председатель Меджлиса Рефат Чубаров во время своего выступления на 24-м Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов заявил, что Крымский полуостров, который сейчас временно находится в российской оккупации, – это родина коренного крымскотатарского народа, и одновременно неотъемлемая часть Украины. Поэтому судьбу Крыма должна решать только Украина и крымские татары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!