Умер композитор Марк Сноу, написавший музыку к сериалу "Секретные материалы": что о нем известно

Композитор Марк Сноу, известный прежде всего музыкой к культовому сериалу "Секретные материалы", умер в возрасте 78 лет в своем доме в Коннектикуте. Его саундреки стали знаковыми для нескольких поколений зрителей, а мелодия к "Секретным материалам" неожиданно стала международным хитом.

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Об этом пишет Variety. Сноу, настоящее имя которого Мартин Фалтерман, был 15-кратным номинантом на премию "Эмми" и автором музыки к более 200 эпизодам "Секретных материалов", включая два полнометражных фильма. Он также работал над многими другими сериалами, в том числе "Супруги Харт", "Ти Джей Хукер", "Тайны Смолвиля", "Говорящая с привидениями", "Голубая кровь" и "Новички".

Шесть номинаций на "Эмми" он получил именно за "Секретные материалы", а остальные – за известные телефильмы и мини-сериалы, среди которых "Что-то об Амелии", "Американская история" и "Хелтер-Скелтер".

Родился Сноу 26 августа 1946 года в Бруклине. Начал играть на фортепиано в 10 лет, позже освоил барабаны и гобой. Учился в Высшей школе музыки и искусства в Нью-Йорке, где подружился с Майклом Каменом – будущим автором музыки к фильмам "Смертельное оружие" и "Крепкий орешек". Вместе они поступили в Джульярдскую школу, основали Нью-Йоркский рок-н-ролльный ансамбль и подписали контракт с Atlantic Records.

В 1974 году, после непродолжительной работы продюсером, Сноу переехал в Лос-Анджелес. Благодаря поддержке своего зятя – актера Георга Стэнфорда Брауна – молодой композитор получил первый заказ на музыку для сериала "Новички". Тогда же он начал выступать под сценическим именем Марк Сноу.

Впоследствии писал музыку к сериалам "Старски и Гатч", "Близнецы", "Лодка любви", "Династия", "Кегни и Лейси", "Соколиный герб", а "Гарт к Гарту" стал его первым большим успехом – он написал к нему тему и музыку к более 90 эпизодам.

Начал карьеру с оркестровой музыки, но с конца 1980-х одним из первых в отрасли перешел на полностью электронное звучание, создавая саундтреки в домашней студии с помощью синтезаторов и сэмплеров. Вся музыка к "Секретным материалам", а это до 40 минут каждую неделю, была создана им лично.

Мелодия к этому сериалу родилась, когда Сноу экспериментировал с ритмом и добавил к нему жуткую свистящую тему. В 1996 году композиция неожиданно попала в топчарты Великобритании, Ирландии, Франции и других стран Европы, хотя сам композитор удивлялся популярности такой простой музыкальной структуры. "В песне ничего действительно большого не происходит. Она остается в ля-минор, в ней нет пения, барабанов или гитар, и это был хит. Это довольно дико", – говорил Сноу о саундреке.

За саундтрек к фильму "Человек ниоткуда" (Nowhere Man) в 1996 году его также номинировали на "Эмми".

После взлета "Секретных материалов" Сноу продолжил активную работу: создал музыку к первым шести сезонам "Тайн Смолвиля", всем пяти сезонам "Заклинательницы призраков" (две номинации на "Эмми"), к почти 290 эпизодам сериала "Голубая кровь".

Композитор также создал музыку к сериалам Криса Картера – "Тысячелетие", "Жестокое царство" и "Одинокие стрелки".

Его наследие включает и множество телевизионных фильмов и мини-сериалов: "Мальчик в пластиковом пузыре" с Джоном Траволтой, документальный сериал HBO "Истории войны во Вьетнаме", вестерн "Вниз по длинным холмам", а также фильмы "Все дети: Спасение Джессики МакКлюр", "Женщина, которую забили", "20 000 лье под водой" и многие другие.

В большом кино Сноу работал над такими фильмами, как "Эрнест спасает Рождество", "Холодный суп из собак" (продюсер – Джордж Харрисон), "Сумасшедший в Алабаме" (режиссерский дебют Антонио Бандераса), "Новые мутанты" от Marvel, а также над двумя фильмами "Секретных материалов" – уже с оркестровой, а не электронной музыкой.

Сноу также сотрудничал с известным французским режиссером Аленом Рене, создав музыку к четырем его последним фильмам, в том числе "Частные страхи в общественных местах" (2007), за который получил номинацию на премию "Сезар".

В 2005 году Марк Сноу получил премию ASCAP "Золотая нота" за вклад в развитие телемузыки, а в 2014-м – награду за достижения в карьере от Телевизионной академии.

В 2016 году в интервью Телевизионной академии Сноу рассказал, как годами учился создавать электронную музыку с мелодией, а не только фоновыми эффектами. Он объяснял: "Я просто сажусь к клавиатуре, включаю эпизод – и начинаю импровизировать, пока не найду что-то, что мне нравится".

Сноу также рассказывал, что ему понадобилось немало лет, чтобы достичь того, что он чувствовал себя комфортно с электроникой, пытаясь создать что-то, приближающееся к мелодичной музыке.

Его коллега и друг, композитор Шон Каллери назвал Сноу не только чрезвычайно талантливым, но и щедрым наставником: "Его безграничный талант и безграничная креативность могли сравниться только с щедростью, которую он дарил другим композиторам, которые искали его руководства. Он давал самые вдохновенные и умные отзывы, слушая работы других молодых артистов (включая меня). Он сочетал свой многолетний опыт с поощрением, которое культивируют композиторы: доверять себе, принимать свой уникальный голос и учиться полагаться на собственные инстинкты. И он делал это с юмором и самоиронией, что делало его мудрость еще более продолжительной".

У Сноу остались жена Глиннис, три дочери и несколько внуков.

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