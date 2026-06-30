"Украинцы, вы же не обижаетесь на россиян?" Сеть шокировало, что на самом деле происходит на концертах Коржа, где поднимают флаги Украины и РФ

Украинка раскрыла правду о концертах белорусского певца Макса Коржа после того, как посетила его выступление в Дюссельдорфе, Германия. По словам девушки, помимо того, что на музыкальных шоу "голубь мира" разворачивает флаги Украины и России, артист прямо со сцены произносит возмутительные послания, с помощью которых хочет показать мнимую "дружбу народов". Более того, от многих его высказываний веет российской пропагандой.

Видео дня

Об этом украинка рассказала на платформе Threads. Девушка откровенно отметила, что раньше любила творчество Коржа, ведь оно дарило ей чувство ностальгии по временам, "когда проблемы были совсем другого масштаба", и напоминало о "свободе юности". Однако несколько фраз певца дали украинке ясно понять, что у этой "свободы" есть очень удобное знамя".

"Месседжи, которые звучали со сцены: "Не осуждайте молодежь, которая объединяет флаги. Они – новое поколение, стремящееся дружить и жить". "Немцы, продолжайте делать то, что делали годами, – не поддерживайте войну". Это почти дословно повторяет риторику пророссийской немецкой партии AfD, которая блокирует поставки оружия в Украину. А начал он концерт со слов: "Украинцы, вы здесь? Вы же не обижаетесь на россиян? Дружите?", – написала девушка.

Как подчеркнула украинка, после увиденного она окончательно осознала: навсегда вычеркнет песни Макса Коржа из своего плейлиста. Она не хочет, чтобы среди ее кумиров был артист, под чьи треки бок о бок поднимают флаги Украины и РФ, которая цинично уничтожает наше государство.

Пост украинки вызвал бурное обсуждение в сети. Многие пользователи не скрывали положительных эмоций от того, что девушка наконец осознала истинную позицию "голубя мира", в то время как другие делились собственными впечатлениями от его концертов.

"Согласна со всем, после речи к немцам не хватило только фразы: "Мы, вдруг что, можем повторить". Сидела в ах*е после этого весь концерт, все было написано на лице. И никакие фейерверки не затмили всю эту ювелирную пропаганду".

"Я не буду вас хвалить и писать, что вы молодец. То, что вас это задело – это адекватная реакция здравомыслящего украинца. И пусть на это ушло так много времени – спасибо, что вы нашли в себе смелость признать ошибки".

"Все, кто говорит, что это "вне политики", просто решили в это верить, потому что это удобно, потому что это оправдание. Но все мы понимаем, что к чему. Да, кто-то ищет там тот дух юности, но пора взрослеть. Пора принимать то, что есть на самом деле".

Предыдущие скандалы на концертах Макса Коржа

Волна критики в сети "накрыла" белорусского исполнителя после концерта в столице Румынии – Бухаресте. Макс Корж был явно недоволен, когда услышал из толпы лозунг: "Путин х**ло", поэтому настойчиво призывал фанатов выкрикивать на выступлениях исключительно его имя. Кроме того, как рассказывали украинцы, присутствовавшие на концерте певца, охрана не разрешала приносить с собой сине-желтые флаги.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Такой поступок Коржа для многих пользователей сети стал ярким показателем того, что он пытается "усидеть на двух стульях", чтобы не потерять фанатов как из Украины, так и из РФ. В то же время другие пользователи подчеркивали, что охрана изымала не только украинские флаги, но и других стран.

Скандалом обернулся и концерт Макса Коржа в Стамбуле (Турция). В фан-зоне стадиона "Бешикташ Тюпра" зрители развернули рядом друг с другом флаги Украины, России, Беларуси и других стран, более того, подняли баннер с надписью Fuck Politics ("К черту политику").

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинцы начали атаку на "голубя мира" Макса Коржа. Пользователи благодарили певца за якобы помощь воинам Вооруженных сил Украины, чем могли сильно испортить его репутацию в глазах россиян, как это в свое время было с предательницей Ани Лорак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!