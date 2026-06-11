Украинцы начали атаку на 'голубя мира' Макса Коржа: раньше так испортили жизнь Ани Лорак

Имя белорусского исполнителя Макса Коржа, который призывает к абстрактному миру, однако откровенно не осуждает российскую агрессию, заполонило украинские социальные сети, ведь наши сограждане начали на него атаку. Юзеры благодарят "голубя мира" за якобы помощь воинам Вооруженных сил Украины, чем, вероятно, сильно испортят его репутацию в глазах россиян, как это в свое время было с предательницей Ани Лорак.

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Посты с "выражением благодарности" артисту активно распространяются на платформе Threads. Своеобразный информационный перформанс начал общественный деятель Сергей Стерненко, который сначала сделал загадочную публикацию только с именем Макса Коржа, а затем отметил: "Да, он действительно помог украинской армии".

Такое заявление волонтера мгновенно подхватили пользователи платформы. Один из юзеров даже решил сделать эту историю более реалистичной, создав фотографии, на одной из которых Макс Корж якобы жмет руку Сергею Стерненко, а на другой – позирует среди FPV-дронов.

"Простой парень Макс Корж после успешных концертов в Стамбуле и Бухаресте приехал в Украину, чтобы передать заработанные средства Сергею Стерненко. Они вместе уже закупили партию FPV-дронов, которые помогут меньшему количеству россиян ездить на концерты", – написал пользователь.

А вот другой пользователь распространил серию фотографий, на которых можно увидеть, что во время одного из своих концертов исполнитель якобы носил одежду с надписью Rusoriz и оставил на экране QR-код, чтобы фанаты могли задонатить в поддержку украинской армии.

Не остался в стороне от атаки на "голубя мира" и сооснователь Monobank Олег Гороховский: "Только что Макс Корж перечислил свой кэшбэк в Моно на благотворительность фонда "Вернись живым"! Спасибо, Максим! Слава Украине!".

Со своей стороны ветеран российско-украинской войны и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько призвал сограждан не распространять информацию о "помощи украинцам" от Макса Коржа, чтобы не навлечь на этого проблем.

"Это очень хорошо, что Макс Корж донатит на Силы обороны Украины и все фанаты, которые едут на его концерты автоматически приобщаются к поддержке, но думаю не стоило так все это распространять. Могут начаться проблемы и больше не сможет поддерживать. Но поступок настоящего мужчины 100%", – написал "Терен".

Напомним, что ранее благодаря подобному информационному перформансу граждане Украины смогли серьезно испортить жизнь певице-предательнице Ани Лорак в России. В 2023 году, когда украинские дроны атаковали Москву и пригород, на просторах сети распространили фото с обломками БПЛА, где можно увидеть наклейку "фонд мести" и имя запроданки. Юзеры начали активно "благодарить" артистку за помощь, поэтому в правдивость этой информации поверили россияне и даже начали ее "отменять".

Впоследствии "след" Ани Лорак обнаружили и на беспилотнике, что упал на территории Евпатории во временно оккупированном Крыму. Те, кто запустил дрон, оставили "благодарность" певице за поддержку.

Как ранее писал OBOZ.UA, фанаты "голубя мира" Макса Коржа разгромили Стамбул, но нарвались на волну ярости от украинцев. Причиной стали кадры из фан-зоны стадиона "Бешикташ Тюпра", где рядом развевались флаги Украины, России, Беларуси и других стран, а над толпой растянули баннер с надписью Fuck Politics ("К черту политику").

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