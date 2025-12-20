Украинский режиссер объяснил популярность Достоевского и других российских культурных деятелей в Европе: это вопрос маркетинга

Украинский режиссер и основатель проекта МУР Александр Хоменко объяснил, почему во многих странах Европы продолжают восхищаться произведениям российских авторов, например Федора Достоевского. По его словам, все дело в мощной маркетинговой кампании, благодаря которой страна-агрессор насаждает идею, что ее литература якобы является одной из лучших.

Как отметил поэт, если бы произведения украинских писателей качественно переводились и распространялись на мировом рынке, иностранные читатели фанатели фанатели бы от них не меньше. Свое мнение он высказал в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

"То, что вы встречаете людей (в Европе. – Ред.) с книгой Достоевского, – это лишь вопрос маркетинга и огромной финансовой машины, которая есть в России. Они же сами говорят о культурном наступлении. Даже председатель Третьяковской галереи давал интервью относительно полномасштабного вторжения в Украину о том, как им удалось провести "специальную культурную операцию", и выставки российских художников, художников и писателей были по всему миру", – отметил режиссер.

А вот проблема популяризации украинской литературы, по словам Александра Хоменко, заключается в отсутствии финансирования перевода. Он подчеркнул, что, например, Михаил Семенко начал пропагандировать футуризм задолго до того, как это делал россиянин Владимир Маяковский. Если бы его произведения, качественно переведенные на иностранные языки, попали в руки зарубежной аудитории, то "проблем с распространением не было бы".

"Как человек, который был очень увлечен русской литературой до 24 февраля 2022 года, когда вернулся из оккупации, я себя заставлял открывать украинскую литературу, потому что также думал, что она скучная. Но надо же как-то начинать понимать, что это гораздо интереснее, актуальнее, сложнее, чем то, что пишут массовые российские авторы. Один Николай Хвылевой чего стоит. Такое российскому читателю даже не снилось", – высказался поэт.

Кроме того, по мнению Александра Хоменко, проблемы с любовью украинцев к отечественной литературе возникали и из-за ненадлежащего преподавания в школах. Он объяснил: "Мне кажется, что некоторые учителя украинского языка были специально подсажены агентами ФСБ: настолько скучно и неумело они рассказывали, насколько умело отбивали любовь к этому предмету! Но стоит почитать Михаила Семенко или Виктора Петрова-Домонтовича – и сразу любой миф о "второстепенной" украинской литературе или литературе "для села" исчезает".

Режиссер добавил, что до 24 февраля 2022 года в украинском информационном пространстве почти не появлялось интересной информации, которая бы популяризировала произведения наших писателей. Однако после начала войны ситуация кардинально изменилась, поэтому если человек не интересуется культурой Родины, это просто лень.

