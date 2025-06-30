Украинский дрон ликвидировал звезду сериала 'Улицы разбитых фонарей': появились детали гибели Вадима Алферова, который пошел на войну убивать украинцев

Актер Вадим Алферов, известный российским зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убийственная сила" и "Тайны следствия", решил сменить сцену на окоп и съемки – на СВО. Но его новая "роль" в составе мотострелкового полка оказалась последней. 28 ноября 2024 года во время боевого задания в Курской области по нему "отработал" украинский дрон.

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По данным российских медиа, Алферов долго пытался устроиться добровольцем, но из-за отсутствия боевого опыта ему отказывали. Но в октябре 2024 года ему таки удалось подписать контракт с Минобороны РФ. Оставив репетиции, бутафорские сабли и театральный грим, 50-летний артист примерил настоящий камуфляж и получил позывной "Артист". По иронии судьбы, его дебют на фронте оказался и финалом карьеры.

Выполнять "спецзадание" Алферова отправили 27 ноября прошлого года, а уже на следующий день его внесли в списки пропавших без вести. Семье сообщили об этом только в декабре. Идентифицировать тело удалось только в мае 2025 года, когда жена опознала его по видеосвязи.

До большого "перевоплощения" в оккупанта Алферов успел закончить Дальневосточную академию искусств, поиграть в детском театре "На Неве" и сняться в нескольких десятках сериалов, героизирующих "ментов" и "доблестную службу". А потом, как это часто бывает в современной России, не выдержал нашествия пропаганды, променял микрофон на автомат и загремел под украинский дрон.

История Алферова – не единична. Как писал OBOZ.UA ранее, его коллега по цеху Евгений Шишов, известный по сериалам "Невский" и "Морские дьяволы", в 2024 году тоже подписал контракт с российской армией. Позывной – STALKER (вероятно, в честь популярной одноименной игры, которую, по иронии судьбы, разработали украинцы). Концовка такая же: в августе его ликвидировали в Курской области при попытке эвакуации после осколочного ранения.

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