'Не называйте меня украинским тиктокером': блогер из Кривого Рога подал документы на гражданство РФ, ради которого обещал пойти на войну

Популярный TikTok-блогер Артур Бабич, уроженец Кривого Рога, официально представил документы на получение российского гражданства, находясь в РФ. Видео из миграционного центра он опубликовал в соцсетях, заявив, что больше не хочет, чтобы его называли украинским тиктокером.

Видео дня

Заявление Бабича стало очередным этапом в его продолжительном процессе переезда в Россию. Ранее он неоднократно выражал желание стать частью российского общества. Видео с его признанием в любви к РФ быстро распространили росмедиа.

"А я вот приехал в миграционный центр Сахарова, вот с такой вот папочкой документов, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером", – сказал предатель.

Блогер, ранее проживавший в Америке, подал документы на вид на постоянное проживание в РФ еще после возвращения из США в 2022 году, однако ему не удалось получить разрешение до осени 2023 года, когда ему запретили въезд в Россию. Теперь, после долгих усилий, он получил возможность вернуться и наконец подал документы на российское гражданство.

Нельзя не упомянуть, что летом 2023 года Бабича обвинили в "дискредитации Вооруженных сил России" после того, как он на одном из прямой эфиров спел гимн Украины. После этого российские власти планировали депортировать его или привлечь к ответственности, но, кажется, ситуация изменилась в его пользу, и он снова получил возможность остаться в России.

"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первое мое мнение, с которым я просыпаюсь каждый день", – сказал блогер в интервью российскому инфлюенсеру.

Бабич также открыто заявлял, что готов стать частью военных действий в Украине. В своем заявлении он отметил, что, получив российский паспорт, он принимает все законы РФ, включая участие в войне, если этого потребует ситуация. "Мой отец служил, вот такой мужик вырос", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Латвии отменили концерты румынского певца Иона Ионице, известного как "двойник" Юрия Шатунова. Латвийские власти внесли его в список нежелательных лиц, запретив въезд в страну на неопределенный срок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!