Блогер-предатель из Украины встретился с курскими детьми, которые мечтают воевать за Путина. Фото

TikTok-блогер Артур Бабич, который родился и вырос в Кривом Роге, однако сейчас замалчивает кровавую войну и живет в России, приехал в Курск. Там он встретился с учениками школы, которые являются участниками прокремлевской организации "Движение первых" – своеобразного аналога пионерии, и мечтают воевать за российского диктатора Владимира Путина.

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Кадром со встречи предатель поделился в своем Telegram-канале. На обнародованной фотографии можно увидеть, что немало детей позировали на камеру с интернет-деятелем в военной форме.

"Сегодня я приехал в "Движение первых" познакомиться с детьми, поговорить с ними. Также знаю, что здесь есть дети из приграничной зоны. Дать им какие-то правильные напутствия, чтобы не пренебрегали техникой безопасности, слушались родителей, учились – обязательно, и любили свою страну", – прокомментировал свой приезд блогер.

Кроме того, Артур Бабич побывал у Триумфальной арки в Курске, которая, по словам предателя, является "символом победы в "Великой Отечественной войне". Блогер выдал: надеется, памятник будет знаменовать и какие-то "будущие победы" страны-агрессора.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года уроженец Кривого Рога ни разу не высказался о полномасштабной войне. Однако во время одного из прямых эфиров предатель вместе с другим блогером Даней Милохиным спели гимн Украины, чем сильно разозлили россиян. Пропагандисты обвинили Артура Бабича в "дискредитации ВС РФ", из-за чего ему грозила депортация или заключение в России.

Для того, чтобы "обелить" свою репутацию и вернуться в страну-агрессора, блогер заявил о любви к РФ и готовности ехать на фронт убивать украинцев. Более того, в марте этого года Артур Бабич официально подал документы на получение российского гражданства. В своих соцсетях он заявил: больше не хочет, чтобы его называли украинским тіктокером.

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