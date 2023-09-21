Украинские женщины Константина Меладзе: что у продюсера с Верой Брежневой и с какой киевлянкой ему приписывают роман

Известному продюсеру и композитору грузинского происхождения Константину Меладзе приписывали романы со многими женщинами, однако официально свои отношения он узаконил только с двумя украинками – Яной Сумм и Верой Брежневой. После начала полномасштабной войны начали распространяться слухи о разводе с певицей, а продюсеру приписали роман с другой подопечной родом из Киева.

Примечательно, что композитор связывает жизнь именно с украинками, однако о геноциде украинского народа молчит. OBOZREVATEL расскажет, почему Меладзе расстался с первой женой, какую роль в этом сыграла Брежнева и почему пропагандисты кричат о его "новом романе" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Брак с Яной Сумм

С юных лет Яна Сумм была эффектной и привлекательной девушкой. В 1992 году она приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Украина", но не победила. Однако вскоре красоту украинки оценил на тот момент 30-летний композитор, только начинавший музыкальную карьеру.

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Он быстро сделал любимой предложение, поэтому у Сумм не было подозрений относительно его любви и верности. Все изменилось после того, как Меладзе начал пропадать на гастролях и раскручивать "ВИА Гру".

В 2005 году беременная Сумм уже была уверена в неверности мужа и даже позвонила его подопечной Вере Брежневой с вопросом об этом. Получив опровержение из уст молодой певицы, супруга продюсера решила не подавать на развод, но это не помогло спасти брак.

В 2013-м пара уже готова была развестись, однако автокатастрофа, в которой Меладзе сбил женщину, поставила этот процесс на паузу. Из депрессии продюсера вытянула работа и, как оказалось, исполнительница-любовница.

"Эта женщина пришла ко мне домой. Зачем? Сказала, что хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти "из подполья". У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я ведь звонила тебе. Считай, сколько лет вы у меня отобрали. Почти 10 лет!" – вспоминала Сумм.

В том же году супруги развелись, а уже в 2015-м прогремела новость о свадьбе Меладзе и Брежневой.

Что у Меладзе с Брежневой сейчас

Новоиспеченная пара много лет демонстрировала свою страстную любовь, хотя не обходилось без критики фанатов, считавших певицу разлучницей. Впрочем, композитор не скандалил с бывшей и честно признавался, что все ее упреки были правдивыми. Вскоре эта история забылась.

С началом полномасштабной войны в Украине брак украинки, разорвавшей связи с РФ, и ее мужа, который молча переехал в Европу, стал темой для новых обсуждений.

Из соцсетей фанаты понимали, что первые месяцы полномасштабного вторжения звезды жили вместе. Летом 2022 года росСМИ вбросили фейк о разводе пары, который опровергла первая жена Меладзе Сумм, сама артистка и даже композитор.

В 2023 году пропагандисты выдали новый бред о том, что украинка после "разрыва" якобы "обобрала музыканта по максимуму", а тот "нашел утешение на дне стакана".

Новый "роман" с солисткой "ВИА Гры"

Толчком для новых слухов стал первый за два года трек Меладзе, выполненный киевлянкой с российским паспортом Софией Тарасовой. На обложке она обнимает композитора, из-за чего некоторые поклонники пришли к выводу, что в отношениях с Брежневой он поставил точку.

Интересно, что Брежнева даже пропиарила песню, призвав фанатов послушать ее, а о разрыве не обмолвилась ни словом. С Тарасовой Меладзе сотрудничает не в первый раз. Еще в 2022 году она кичилась фото в компании обоих звездных братьев. По всей вероятности, композитор просто раскручивает новую подопечную, пока его жена занята помощью Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно о местонахождении Константина Меладзе и как его "ликвидировали" в России.

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