Телезвезда Мила Сивацкая рассекретила беременность после переезда за границу: как выглядит ее муж и как он пересек границу

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая во время большой войны вместе с мужем переехала в Испанию, сообщила о будущем пополнении в семье. 27-летняя телезвезда носит под сердцем первенца.

Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram, обнародовав серию фотографий с заметно округлившимся животиком. Пол малыша будущая мама пока решила не рассекречивать, лишь подписала кадры трогательной фразой: "И вот начинается новая глава".

Для фотосессии беременная Мила Сивацкая выбрала живописную поляну, с которой открывался впечатляющий вид на горы. Актриса попозировала перед камерой в нескольких элегантных образах, которые объединяла одна деталь – они приоткрывали ее округлый животик.

В комментариях под фотографиями подписчики Милы Сивацкой забросали ее большим количеством комплиментов и поздравили с предстоящим пополнением:

"Какая хорошая новость".

"Нет ничего красивее, чем беременная женщина".

"Какая красивая, поздравляю тебя".

"Ну как же тебе идет этот прекрасный период! Даже когда ты постоянно забываешь, что хотела рассказать".

"И нет ничего важнее во всем мире, чем ребенок под сердцем".

Напомним, что о решении переехать из Киева в Испанию Мила Сивацкая сообщила в конце 2024 года. Телезвезда делилась, что они с мужем сначала точно не знали, в каком конкретно городе поселятся, однако в конце концов выбрали Барселону.

"Для меня главными критериями были: погода, люди, движуха во всех смыслах. Я не представляю себя в Италии или Франции, мне по вайбу не заходит Германия, а все, что по душе, требует от тебя сразу действовать и заходить в финансовую рабочую гонку, а мне просто хотелось понять, что я хочу дальше. Испания в этом плане просто 10 из 10", – рассказывала актриса.

Конечно, тогда подписчиков Сивацкой интересовало, как ее муж смог выехать из Украины. Актриса сразу отметила, что ее избранник пересек границу абсолютно законно, ведь имел такую возможность еще с начала большой войны.

Кстати, после смены места жительства Мила Сивацкая обнародовала в соцсетях редкое фото с любимым мужчиной по имени Сергей. Влюбленные попозировали на фоне Средиземного моря в Барселоне.

