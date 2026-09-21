Украинская жена Стаса Михайлова бросила его и публично унизила: что произошло между путинистом и бывшей "Мисс Кировоград"

Жена российского певца-путиниста Стаса Михайлова, уроженка Украины Инна Михайлова (Пономарева), публично заявила о расставании с мужем после почти 20 лет отношений. Она опубликовала несколько сторис, в которых сначала назвала артиста "человеком-фейком", а затем заявила, что больше не имеет к нему никакого отношения.

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На первом фото в Instagram Инна показала Стаса Михайлова и добавила краткую подпись: "Человек-фейк".

В следующем сторис она опубликовала их совместный снимок и написала: "Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу (и внешнему виду). Это правда!"

Что именно стало причиной разрыва, женщина не объяснила. Также она не уточнила, когда именно супруги решили прекратить отношения. Публичное заявление Инна сделала после почти двух десятилетий совместной жизни. У пары есть две общие дочери – Иванна и Мария.

Инна Пономарева родилась в Кировограде. В 17 лет она стала победительницей конкурса "Мисс Кировоград" и получила приглашение принять участие в конкурсе "Мисс Украина", однако отказалась от него. В молодости украинка была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом, от которого у нее есть сын Андрей и дочь Ева.

Со Стасом Михайловым Инна Пономарева начала жить после развода с Канчельскисом. В 2009 году она родила певцу дочь Иванну, а в 2011-м пара поженилась. Через год у супругов родилась вторая общая дочь Мария.

Еще до нынешнего заявления о разрыве в российских медиа периодически появлялись предположения о проблемах в их отношениях. В частности, в 2022 году поводом для таких публикаций стала поездка Инны в Южную Корею без мужа. Тогда она не подтверждала слухи о разводе.

В то же время Стас Михайлов известен не только своей музыкальной карьерой, но и открытой поддержкой российских властей. В 2022 году он выступил в Кремле на премии "Шансон года" вместе с путинистами Николаем Басковым и Таисией Повалий, которая после начала полномасштабного вторжения продолжила жить и работать в России. Михайлов также публично поддерживал российскую пропагандистскую риторику в отношении войны против Украины.

В 2024 году Михайлов заявил о российских артистах, покинувших РФ, что они якобы "еще приползут в Россию и будут целовать ей ноги". На эту реплику резко отреагировала Алла Пугачева, назвав певца "муд*ком" и заявив, что не собирается возвращаться в Россию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Арестович категорически ответил на вопрос о бывшей супруге, которая подала на развод и "исчезла".

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