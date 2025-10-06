Арестович категорично ответил на вопрос о бывшей жене, которая подала на развод и 'исчезла'

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который сейчас живет за границей и против которого введены санкции СНБО, впервые за долгое время высказался о своем неудачном браке с экс-возлюбленной Анастасией. С тех пор как пара решила разорвать отношения, блогер принял решение воздерживаться от заявлений о семье, что в категорической манере и объяснил российской пропагандистке Ксении Собчак.

В новом интервью псевдо-оппозиционерки Арестович столкнулся с острым вопросом, на который не нашел ответа. Несмотря на попытки журналистки разговорить собеседника, блогер остался неумолим.

Что сказал Алексей Арестовчи в интервью Ксении Собчак

Россиянка напомнила гостю, что после скандальных заявлений год назад у его экс-супруги начались проблемы с хейтом. Ее обвиняли в толерантности к абьюзу.

"Я не комментирую свою личную жизнь ни в каком варианте. К сожалению, или к счастью", – категорично ответил Арестович.

Па повторную попытку журналистки выпытать подробности его личной жизни блогер повторился: "Не комментирую вообще. Я берегу личную жизнь свою, своих детей и ее, поэтому, да, это вот это не та сфера, о которой я готов дискутировать. Это связано прежде всего с детьми".

Что известно о разводе Арестовича

С Анастасией Алексей прожил почти 10 лет. В 2023 году он утверждал, что "имеет разногласия с женой в воспитании сына", но "они не существенные и никак не влияют" на их брак.

В феврале 2025 года стало известно, что женщина подала заявление на развод. С тех пор она "исчезла" из публичного пространства, закрыла соцсети и не давала комментариев. Примечательно, что в браке с Алексеем Анастасия свободно чувствовала себя в медиасфере, появлялась на интервью и даже "примеряла" на себя роль первой леди, комментируя решение мужа идти в политику.

Пару развели семь месяцев спустя, в сентябре 2025 года. Экс-возлюбленные воспитывают сына Александра. Также у бывшего советника ОП есть еще двое детей от предыдущих браков.

