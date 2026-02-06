Украиноязычный француз поставил на место Анну Алхим, которая хотела взять индивидуальные уроки. Фото переписки

Скандальная блогер Анна Алхим, которая принципиально продолжает общаться на русском в публичном пространстве и продвигает культуру врага во время войны, поплатилась за свою позицию. Она хотела взять индивидуальные уроки французского у украиноязычного уроженца Франции Николаса, однако получила отказ.

Интернет-деятельница, в присущей для себя манере, написала мужчине сообщение на языке страны-агрессора, на что он ответил: "Здравствуйте. Я не понимаю. Можно на украинском, пожалуйста?". На скриншоте переписки, которую Николас обнародовал в своих Instagram-stories, можно увидеть, что Алхим прочитала текст, но коммуникацию больше не продолжала.

"За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Действительно, молюсь за ее покаяние. Пусть Господь откроет ее сердце к истине", – добавил украиноязычный француз.

Эту ситуацию не смогли оставить без комментариев некоторые украинцы. Пользователи сети распространили фото переписки и упрекнули Анну Алхим тем, что даже иностранцы могут выучить соловьиный, а она – нет.

"Француз больший украинец за "украинку" Алхим, которая является ментально россиянкой. Хоть где-то зубы сломала из-за своей "позиции". Браво, Николя!"

"Иностранец выучил украинский язык и свободно владеет им. А украинка Алхим – нет. Цирк на проволоке".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, из-за нежелания отказываться от всего российского у блогера уже возникали проблемы с законом. Против Анны Алхим было открыто как минимум три уголовных производства по статьям 111(государственная измена), 161(нарушение равноправия граждан) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Позже, как стало известно, за дело интернет-деятельницы взялась даже языковой омбудсмен.

