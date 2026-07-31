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Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо после растворение филлеров: становлюсь все больше похожей на вас

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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Анастасия Покрыщук показала результат растворения филлеров на лице
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Украинская блогер Анастасия Покрыщук, которая в свое время кардинально изменила внешность благодаря большому количеству косметологических процедур, в частности, сделала самые большие в мире скулы, поделилась результатами растворение филлеров. Интернет-знаменитость почти вернула свои естественные черты лица, однако оставаться в таком образе не хочет.

Покрыщук планирует лечь под нож хирурга, чтобы достичь "идеальной" в ее понимании внешности и в некоторой степени остановить процесс старения. Об этом она рассказала в проекте "Що ДаLee".

"Я начала удалять филлеры. Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня простояли несколько лет, и они мне нравятся и сейчас. Я хотела более четкий контур лица, но с помощью филлеров это никак не получается. Я решила, что растворю все. Я точно знаю, чего хочу. Будет эндоскопическая подтяжка глаз, лица, платизмопластика (операция по коррекции контуров шеи и нижней части лица. – Ред.)", – поделилась блогер.

Анастасия Покрыщук решила растворить филлеры на лице

Анастасия Покрыщук категорически отвергает предположение о том, что после удаления всех филлеров она захочет сохранить свою естественную внешность. Интернет-знаменитость объяснила, что не поддерживает идею естественного старения, поэтому сделает все, чтобы как можно дольше сохранить молодость.

Процесс своего преображения блогер активно освещает в социальных сетях. В stories она подчеркнула, что на момент записи интервью только начинала растворять филлеры, а сейчас выглядит совершенно иначе. Анастасия Покрыщук показала кадры, на которых снимает тейпы с лица, и на них ясно видно, что ее скулы и подбородок стали в разы меньше.

Покрыщук планирует сделать ряд пластических операций
Внешность блогера заметно изменилась

Положительные сдвиги отмечает и косметолог блогера. В одном из роликов он отметил, что Покрыщук уже шесть раз проходила необходимые процедуры, после которых филлеры в ее лице значительно размягчились, поэтому до желаемого результата осталось совсем немного.

"Еще чуть-чуть, и я уже стану похожей на вас всех", – в шутку отметила интернет-деятельница.

Блогер почти избавилась от филлеров на лице

Напомним, что о своем решении избавиться от самых больших в мире скул Анастасия Покрыщук сообщила в начале мая. Тогда она отмечала: с самого начала знала, что рано или поздно обратится к косметологу с просьбой растворить все инъекционные препараты, ведь хочет замедлить естественный процесс старения.

Анастасия Покрыщук обрела нестандартную внешность благодаря косметологическим процедурам
Блогер показала, как она выглядит после растворения филлеров

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию и показал, как теперь выглядит его лицо.

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