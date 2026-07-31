Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо после растворение филлеров: становлюсь все больше похожей на вас

Украинская блогер Анастасия Покрыщук, которая в свое время кардинально изменила внешность благодаря большому количеству косметологических процедур, в частности, сделала самые большие в мире скулы, поделилась результатами растворение филлеров. Интернет-знаменитость почти вернула свои естественные черты лица, однако оставаться в таком образе не хочет.

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Покрыщук планирует лечь под нож хирурга, чтобы достичь "идеальной" в ее понимании внешности и в некоторой степени остановить процесс старения. Об этом она рассказала в проекте "Що ДаLee".

"Я начала удалять филлеры. Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня простояли несколько лет, и они мне нравятся и сейчас. Я хотела более четкий контур лица, но с помощью филлеров это никак не получается. Я решила, что растворю все. Я точно знаю, чего хочу. Будет эндоскопическая подтяжка глаз, лица, платизмопластика (операция по коррекции контуров шеи и нижней части лица. – Ред.)", – поделилась блогер.

Анастасия Покрыщук категорически отвергает предположение о том, что после удаления всех филлеров она захочет сохранить свою естественную внешность. Интернет-знаменитость объяснила, что не поддерживает идею естественного старения, поэтому сделает все, чтобы как можно дольше сохранить молодость.

Процесс своего преображения блогер активно освещает в социальных сетях. В stories она подчеркнула, что на момент записи интервью только начинала растворять филлеры, а сейчас выглядит совершенно иначе. Анастасия Покрыщук показала кадры, на которых снимает тейпы с лица, и на них ясно видно, что ее скулы и подбородок стали в разы меньше.

Положительные сдвиги отмечает и косметолог блогера. В одном из роликов он отметил, что Покрыщук уже шесть раз проходила необходимые процедуры, после которых филлеры в ее лице значительно размягчились, поэтому до желаемого результата осталось совсем немного.

"Еще чуть-чуть, и я уже стану похожей на вас всех", – в шутку отметила интернет-деятельница.

Напомним, что о своем решении избавиться от самых больших в мире скул Анастасия Покрыщук сообщила в начале мая. Тогда она отмечала: с самого начала знала, что рано или поздно обратится к косметологу с просьбой растворить все инъекционные препараты, ведь хочет замедлить естественный процесс старения.

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