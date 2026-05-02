Украинка с самыми большими в мире скулами решила растворить все филлеры на лице и назвала неожиданную причину. Фото

Украинская блогер Анастасия Покрищук получила широкую узнаваемость среди аудитории благодаря неординарной внешности, которой достигла благодаря большому количеству косметологических процедур, однако теперь решила кардинально изменить внешность. Интернет-деятельница, известная в сети как Justqueen, начала растворять все филлеры, а, соответственно, избавится и от своих самых больших в мире скул.

Что интересно, как отметила Покрищук, она всегда знала, что рано или поздно придет к косметологу с запросом удалить все инъекционные препараты, ведь планирует делать подтяжку лица. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Это нормальное прогнозируемое действие, потому что я всегда знала, что не буду молодеть и мне нужна будет подтяжка. А ее невозможно сделать, когда есть вот это все (большое количество филлеров. – Ред.). Я всегда знала, что буду все растворять. Этот образ я люблю, но новый тоже будет крутой. Будет совсем иначе", – сказала блогер.

Процесс изменения имиджа Анастасии Покрищук будет не очень быстрым. Как объяснил косметолог, филлеры будут растворять постепенно в несколько этапов, чтобы кожа блогера, которая растянулась в результате предыдущих процедур, выглядела хорошо и не обвисла.

По словам Покрищук, после завершения всех процедур она будет выглядеть кардинально иначе, а главный акцент сделает на сохранении молодости. Блогер не скрывает, что не поддерживает идею естественного старения, поэтому будет максимально убирать с лица возрастные изменения.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Анастасия Покрищук рассказывала, что никогда не воспринимала косметологические процедуры или пластические операции как нечто особенное. Если блогеру хочется что-то изменить в своем теле, она просто это делает. О своих знаменитых скулах, например, она говорила так:

"Да это обычная штука! В жизни они мне совсем не мешают – ни есть, ни спать. Если вы их коснетесь, не почувствуете разницы со своими. Почему именно скулы? Ну так мне нравится. И я никогда не слушала ничьих советов относительно своей внешности. И если возникает необходимость что-то подправить в ней косметически, могу это сделать самостоятельно, закончила специальные курсы. Однако уже давно не делала".

