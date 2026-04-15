Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию и показал, как выглядит его лицо теперь. Фото

54-летний ресторатор и телеведущий Эктор Хименес-Браво перенес пластическую операцию на лице и уже показал первые кадры после вмешательства. Речь идет о блефаропластике – операцию на веках, на которую он решился после длительных раздумий.

Видео дня

Об изменениях во внешности судья "МастерШеф" рассказал в InstaStories, где появился сразу после процедуры с заметным отеком. По словам Хименеса-Браво, решение было взвешенным и связано с его работой перед камерами.

"Да, друзья, это была операция. Вы знаете, что я работаю на телевидении, и для меня важно хорошо выглядеть, – объяснил он. – Это была блефаропластика – операция на веках. Долго колебался, но все же решил довериться врачам и сделать это для себя".

Шеф-повар уточнил, что на данный момент лицо еще не полностью восстановилось после вмешательства. Отек пока не сошел, поэтому финальный результат он пообещал показать позже. В то же время уже сейчас Хименес-Браво отмечает, что доволен своим решением.

"Но уже сейчас я понимаю, что это было правильное решение", – добавил он.

Отдельно телеведущий высказал свою позицию относительно изменений внешности, подчеркнув, что забота о себе может включать и подобные шаги. "Любить себя – это не только принимать, но и заботиться", – добавил он.

Это не первое хирургическое вмешательство, на которое решился Хименес-Браво. Около трех лет назад он делал пересадку волос, о чем также открыто рассказывал.

"До этого я уже имел опыт изменений. Например, делал пересадку волос и тогда тоже долго сомневался, но в результате был очень доволен, и ни разу не пожалел", – написал ресторатор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво раскрыл, почему на самом деле принял решение уехать из родной Колумбии. По словам телеведущего, на него жестоко напали на родине незадолго после того, как он открыл свой первый бизнес, и едва не лишили жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!