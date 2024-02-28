Украина впервые после Нацотбора начала терять позиции у букмекеров: кто может обогнать alyona alyona и Jerry Heil

Украина впервые после Национального отбора на "Евровидение-2024" начала терять позиции в рейтинге букмекеров. До недавнего дня победительницы конкурса alyona alyona и Jerry Heil удерживали первенство с 16% на победу, но после объявления участника от Хорватии их положение пошатнулось.

Именно хорватский певец Baby Lasagna (Бейби Лазанья), он же Марк Пуришич, стал главным конкурентом украинок. Согласно актуальной таблице, разница между прогнозами на их победу составляет всего 3%.

Это самый близкий к артисткам из Украины показатель, которого удавалось достичь странам-участникам Евровидения с тех пор, как украинцы избрали своих представительниц.

По состоянию на 28 февраля рейтинг выглядит так:

– Украина с песней Teresa & Maria – 15%

– Хорватия с треком Rim Tim Tagi Dim – 12%

– Исландия без выбранного трека и участника – 8%. Стоит отметить, что столь высокий рейтинг обусловлен слухами, что исландским представителем станет палестинский певец.

– Италия с конкурсной песней La noia – 7%

– Швеция без анонсированного участника – 5%

Ситуация может измениться, если одно из государств, участников из которых еще не представили, предложит лучшую композицию. Пока таких стран осталось 15: некоторые из них уже знают своих участников, но еще не обнародовали песни.

К слову, в этом году Евровидение может состояться без Израиля. Европейский вещатель уже несколько недель не согласовывает со страной песню, которая не содержала бы политического подтекста.

Как писал OBOZ.UA, Польша определилась со своим представителем на Евровидении-2024. Защищать честь страны на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция, представился случай 24-летней певице и танцовщице LUNA с треком The Tower. Впрочем, такая перспектива понравилась далеко всем полякам, поэтому они выражают свое возмущение относительно результатов Нацотбора.

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