Украина обделила баллами победительницу Евровидения 2026: как распределили оценки для LELÉKA во всем мире и кому мы отдали максимум
На Евровидении 2026 представительница Болгарии DARA буквально покорила Европу, получив баллы от всех стран-участниц. Однако именно Украина оказалась самой строгой к будущей победительнице конкурса. В сумме от украинцев Болгария получила лишь 4 балла – и все они поступили исключительно от зрителей. Национальное жюри не дало DARA ни одного балла.
Эти данные традиционно обнародовали в Eurovision World. Несмотря на тотальную поддержку со стороны других стран, украинские еврофаны поставили Болгарию лишь на 7-е место в своем рейтинге, отдав ей 4 балла. Судьи же вообще не включили трек Bangaranga в свой топ.
Как оценили выступление Украины на Евровидении 2026
Украину на международной арене в этом году представляла певица LELÉKA. Артистка с песней Ridnym, в которой соединили современное звучание и аутентичную бандуру, заняла 9-е место в финале песенного конкурса.
В целом Украина получила 221 балл. Из них 167 баллов поступили от зрителей, тогда как профессиональное жюри отдало украинцам лишь 54 балла.
Самые высокие оценки от публики Украина получила от:
- Польши – 12 баллов
- Грузии – 12 баллов
- Чехии – 12 баллов
- Португалии – 10 баллов
- Молдовы – 10 баллов
- Эстонии – 8 баллов
- "Остального мира" – 8 баллов
Жюри же поддержало Украину такими оценками:
- Швейцария – 12 баллов
- Азербайджан – 10 баллов
- Италия – 7 баллов
- Великобритания – 7 баллов
- Латвия – 7 баллов
- Франция – 6 баллов
- Португалия – 3 балла
- Польша – 1 балл
- Румыния – 1 балл
В общем, топ-10 баллов, которые получила Украина, от разных стран выглядит следующим образом:
- Азербайджан – 14 баллов
- Португалия – 13 баллов
- Польша – 13 баллов
- Италия – 13 баллов
- Латвия – 12 баллов
- Грузия – 12 баллов
- Франция – 12 баллов
- Чехия – 12 баллов
- Швейцария – 12 баллов
- Молдова – 10 баллов
Кому Украина отдала свои баллы
Украинские зрители поставили на первое место представителя Молдовы – Satoshi, отдав ему максимальные 12 баллов. Еще 10 баллов телезрители присудили Румынии, а 8 – Хорватии.
Результаты украинского жюри существенно отличались от вкусов публики. Судьи отдали максимальные 12 баллов Мальте, 10 – Израилю, а 8 – Молдове.
В итоге общие украинские баллы распределились так:
- Молдова – 20 баллов
- Израиль – 15 баллов
- Румыния – 13 баллов
- Мальта – 12 баллов
- Хорватия – 8 баллов
- Финляндия – 8 баллов
- Чехия – 8 баллов
- Дания – 7 баллов
- Норвегия – 6 баллов
- Франция – 5 баллов
- Италия – 4 баллов
- Болгария – 4 балла
- Сербия – 3 балла
- Австралия – 2 балла
- Великобритания – 1 балл
Как LELÉKA отреагировала на свое 9-е место
После объявления результатов представительница Украины LELÉKA прокомментировала выступление Украины в финале Евровидения 2026.
"Прекрасные. Я поздравляю нас всех. Вы знаете, я вышла со сцены после выступления с ощущением счастья. Я очень редко довольна своими выступлениями, но в это выступление мы реально сделали все. И все было на самом высоком уровне, на котором я способна. От себя я дала все. И знаете, мы звучали достойно. Мы звучали достойно. Мы говорили о том, что нам важно. И мы попали в топ-10. Бандуру показали. Рекорд поставили. И не как умирающая птичка, а озаренным образом. Поэтому я довольна. Это было достойно. Спасибо всем вам, кто голосовал. Па-па!" – проговорилась певица.
Болгария впервые в истории победила на Евровидении
За хрустальный микрофон соревновались артисты из 25 стран-участниц, однако желанную победу и шанс принимать музыкальное соревнование в следующем году одержала представительница Болгарии DARA.
В общем DARA получила 516 баллов, принеся Болгарии первую победу в истории конкурса. От судей артистка получила 204 балла, что стало лучшим результатом среди всех участников, а от зрителей – 312.
Интересно, что Болгария вернулась на конкурс после трехлетнего перерыва и сразу получила триумф.
DARA, настоящее имя которой Дарья Йотова, является одной из самых узнаваемых артисток современной болгарской сцены. Песня Bangaranga сочетает клубное звучание, агрессивные биты и поп-музыку, создавая атмосферу масштабной вечеринки. Композиция посвящена свободе, самовыражению и умению быть собой без страха.
Ранее OBOZ.UA писал, что конкурсная песня Болгарии имеет российский след. Ее победа вызвала волну возмущения из-за связи трека Bangaranga с людьми, которые сотрудничают с российским шоубизнесом и поддерживают контакты с РФ во время полномасштабной войны против Украины.
