Проведет ли Болгария Евровидение 2027? Вещатель страны подтвердил участие, но есть нюанс
Болгария заявила о намерении провести песенный конкурс Евровидение 2027 после победы 17 мая в Вене (Австрия), однако окончательное решение о проведении мероприятия остается неопределенным из-за финансовых ограничений. На фоне официальных заявлений вещателя BNT появляются противоречивые сообщения относительно реальной способности страны принять масштабный конкурс.
Болгарская телекомпания BNT подтвердила желание организовать Евровидение 2027 после триумфа DARA с песней Bangaranga на Евровидении 2026. Во время пресс-конференции победителей генеральный директор BNT Милена Милотинова также заявила: "Добро пожаловать в Софию в следующем году!", что было воспринято как фактический сигнал готовности страны стать хозяйкой конкурса.
Дополнительно BNT опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил свою представительницу и подтвердил намерение принять конкурс. В заявлении также отмечалось, что выступление DARA принесло Болгарии первую победу в истории участия.
Артистку также поздравила и президент Болгарии Илиана Йотова, которая заявила: "Поздравляем всю команду, которая стоит за этой уверенной победой, поздравляем Болгарское национальное телевидение! Спасибо за сильные эмоции и вдохновение! Eurovision Song Contest, добро пожаловать в Болгарию!"
Этим сообщением она фактически подтвердила, что Евровидение 2027 планируют проводить в Болгарии.
Способна ли Болгария провести Евровидение
Комментатор болгарской трансляции после объявления победительницы отметил, что страна может отказаться от проведения Евровидения 2027 из-за финансовых трудностей, если ситуация не изменится.
По этой версии, могут рассматривать альтернативные сценарии, в частности возможное проведение конкурса в другой стране под эгидой Болгарии для уменьшения расходов. Подобное происходило в 2023 году с Украиной, когда наша страна проводила конкурс в Великобритании.
Финансовые ограничения уже неоднократно влияли на участие Болгарии в конкурсе. Страна брала паузы в выступлениях из-за недостатка финансирования и возвращалась на Евровидение только после перерывов. Это делает вопрос организации конкурса 2027 года одним из ключевых вызовов для вещателя.
Что известно о будущем Евровидении 2027
Среди потенциальных городов-хозяев рассматривается София с ареной Arena Sofia вместимостью более 17 тысяч зрителей, которая уже принимала крупные международные события. Также упоминается Arena Burgas, которая может быть альтернативным вариантом для проведения шоу в соответствии с требованиями Европейского вещательного союза по инфраструктуре и вместимости.
Официальные даты Евровидения 2027 пока не утверждены, однако предварительно рассматриваются два возможных блока проведения – 11, 13 и 15 мая или 18, 20 и 22 мая. Окончательный календарь будет определен Европейским вещательным союзом позже с учетом международных спортивных и медийных событий.
По состоянию на 17 мая участие в Евровидении 2027, кроме Болгарии, предварительно подтвердили Дания, Финляндия, Германия и Сан-Марино. Официальный период подачи заявок от вещателей продлится до середины октября 2026 года, после чего будет сформирован окончательный список стран-участниц.
