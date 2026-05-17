Проведет ли Болгария Евровидение 2027? Вещатель страны подтвердил участие, но есть нюанс

Болгария заявила о намерении провести песенный конкурс Евровидение 2027 после победы 17 мая в Вене (Австрия), однако окончательное решение о проведении мероприятия остается неопределенным из-за финансовых ограничений. На фоне официальных заявлений вещателя BNT появляются противоречивые сообщения относительно реальной способности страны принять масштабный конкурс.

Видео дня

Болгарская телекомпания BNT подтвердила желание организовать Евровидение 2027 после триумфа DARA с песней Bangaranga на Евровидении 2026. Во время пресс-конференции победителей генеральный директор BNT Милена Милотинова также заявила: "Добро пожаловать в Софию в следующем году!", что было воспринято как фактический сигнал готовности страны стать хозяйкой конкурса.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию гранд-полуфинала Евровидения 2026.

Дополнительно BNT опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил свою представительницу и подтвердил намерение принять конкурс. В заявлении также отмечалось, что выступление DARA принесло Болгарии первую победу в истории участия.

Артистку также поздравила и президент Болгарии Илиана Йотова, которая заявила: "Поздравляем всю команду, которая стоит за этой уверенной победой, поздравляем Болгарское национальное телевидение! Спасибо за сильные эмоции и вдохновение! Eurovision Song Contest, добро пожаловать в Болгарию!"

Этим сообщением она фактически подтвердила, что Евровидение 2027 планируют проводить в Болгарии.

Способна ли Болгария провести Евровидение

Комментатор болгарской трансляции после объявления победительницы отметил, что страна может отказаться от проведения Евровидения 2027 из-за финансовых трудностей, если ситуация не изменится.

По этой версии, могут рассматривать альтернативные сценарии, в частности возможное проведение конкурса в другой стране под эгидой Болгарии для уменьшения расходов. Подобное происходило в 2023 году с Украиной, когда наша страна проводила конкурс в Великобритании.

Финансовые ограничения уже неоднократно влияли на участие Болгарии в конкурсе. Страна брала паузы в выступлениях из-за недостатка финансирования и возвращалась на Евровидение только после перерывов. Это делает вопрос организации конкурса 2027 года одним из ключевых вызовов для вещателя.

Что известно о будущем Евровидении 2027

Среди потенциальных городов-хозяев рассматривается София с ареной Arena Sofia вместимостью более 17 тысяч зрителей, которая уже принимала крупные международные события. Также упоминается Arena Burgas, которая может быть альтернативным вариантом для проведения шоу в соответствии с требованиями Европейского вещательного союза по инфраструктуре и вместимости.

Официальные даты Евровидения 2027 пока не утверждены, однако предварительно рассматриваются два возможных блока проведения – 11, 13 и 15 мая или 18, 20 и 22 мая. Окончательный календарь будет определен Европейским вещательным союзом позже с учетом международных спортивных и медийных событий.

По состоянию на 17 мая участие в Евровидении 2027, кроме Болгарии, предварительно подтвердили Дания, Финляндия, Германия и Сан-Марино. Официальный период подачи заявок от вещателей продлится до середины октября 2026 года, после чего будет сформирован окончательный список стран-участниц.

Ранее OBOZ.UA писал, что конкурсная песня Болгарии имеет российский след. Ее победа вызвала волну возмущения из-за связи трека Bangaranga с людьми, которые сотрудничают с российским шоубизнесом и поддерживают контакты с РФ во время полномасштабной войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!