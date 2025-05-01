Уклонялся от уплаты налогов и убежал за границу: блогер Слобоженко раскрыл, почему целый год молчал о скандале и что теперь будет делать

26-летний киевский блогер и миллионер Александр Слобоженко, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов более чем на 213 миллионов гривен и в незаконном пересечении границы во время военного положения, впервые публично прокомментировал громкие обвинения. Через год молчания фигурант ряда журналистских расследований решил выйти на диалог с обществом и рассказал свою версию событий.

Видео дня

Блогер признал, что избегание публичной реакции было ошибкой: "Я должен был выйти с коммуникацией раньше, но не знаю, почему я переживал, где-то не понимал, как прокомментировать, что сказать". Видео с его признанием появилось в Instagram.

"Можно сказать, что я не разобрался, не знал. Оно так и есть, но незнание не освобождает от ответственности, поэтому у меня нет никакого иммунитета, независимо от того, что я там делал, как я помогал. Любой предприниматель должен платить налоги, мы должны все работать на оборонную способность нашей страны, а бизнес и его налоги – это и есть, в принципе, за счет чего страна может существовать в военное время. Я оступился, заигрался, потерял контроль, потерял землю под ногами, за что поплатился", – заявил Слобоженко в видеообращении.

По его словам, он не имел целью избегать налогов сознательно, просто "не разобрался". Но в то же время признал, что такие аргументы не являются оправданием. Блогер пообещал уплатить весь долг перед государством и анонсировал масштабный благотворительный проект для поддержки Вооруженных сил Украины. Детали он пообещал обнародовать в ближайшее время.

"Я могу заключить для себя, что нужно все-таки освещать каждую деталь. Если ты ничего не освещаешь, то значит ты не помогаешь, а если ты освещаешь, то ты все делаешь ради пиара. Ты ни для кого не будешь идеальным, и нужно делать так, как считаешь нужным, не опираясь на мнение диванных экспертов", – подытожил блогер.

Также Слобоженко извинился за агрессивную реакцию на работу журналистов, в частности Михаила Ткача, чей материал вызвал волну огласки.

"Я действительно сам и смотрел, и смотрю эти расследования. Я не считал и не ассоциировал себя с теми людьми, о которых данная редакция снимает расследование, но произошло, как произошло. Я подвергся эмоциям. Я считаю, что они проделывают честную и качественную работу, которая особенно необходима стране в военное время", – признался предприниматель.

Что известно о скандале

Инцидент, всколыхнувший общественность, начался еще в 2022 году, когда расследователи "УП" опубликовали серию материалов о группе молодых мужчин, которые в обход мобилизации выехали за границу. Среди них был и Слобоженко. По информации журналистов, он и его друзья предоставили документы о непригодности к военной службе. После этого компания начала появляться в соцсетях на фоне роскошной жизни за пределами Украины: гонки на элитных авто, вечеринки на Ибице, вертолетные туры в Альпах, парашютные прыжки в Швейцарии, шопинг в Венеции, отдых на озере Комо и тому подобное.

Обнародованное видео празднования "маленького семейного пробега" в Италии, где Слобоженко фигурирует за рулем Lamborghini Huracan вместе с друзьями на других спорткарах, вызвало волну возмущения. Особенно среди военных, которые вернулись с фронта с ранениями и вынуждены доказывать свою непригодность к службе через многочисленные бюрократические процедуры.

Еще больший резонанс вызвала информация, которую обнародовало Бюро экономической безопасности (БЭБ) Хотя имя Слобоженко в официальных заявлениях не звучит, источники журналистов издания OBOZ.UA подтвердили: речь идет именно о нем. По данным БЭБ, группа лиц во главе с блогером уклонилась от уплаты налогов на 213 миллионов гривен. Компания, которую он основал (вероятно, под брендом Traffic Devils), работала в области арбитража интернет-трафика, в частности, в сомнительных сферах – онлайн-казино, беттинг, дейтинг, нутра. Деятельность осуществлялась без регистрации юридического лица, а доходы – в криптовалюте, с последующей легализацией через обменники. В результате блогер с помощью своих сообщников получил доходы более чем в 1 миллиард гривен по курсу валют тогдашнего.

Напомним, что на Александра Слобоженко уже открывали дело за уклонение от налогов в 2020 году – тогда речь шла о 54,8 миллионах гривен. В 2023 году он публично пообещал исправить ситуацию, но конкретных подтверждений по уплате долга журналисты не нашли.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер Таня Пренткович, сбежавшая с мужем за границу после "мальдивского" скандала, продает дом в Украине. Ранее пара жила в поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, однако теперь, похоже, планирует окончательно поселиться за пределами страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!