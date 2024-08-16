Схема на 1 млрд грн: одиозного блогера-миллионера Слобоженко уличили в налоговых махинациях

В Украине уличили компанию известного блогера в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Вероятно, речь идет о 25-летнем киевском миллионере Александре Слобоженко. Сообщается, что он получил нелегальные доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн, а бюджет недополучил более 213 млн грн налогов.

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О раскрытии схемы сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Имя Слобоженко официально не называется, но источники OBOZ.UA утверждают, что речь идет именно о нем. Это также косвенно подтверждают фотографии, обнародованные правоохранителями.

По данным БЭБ, бизнесмен привлек нескольких лиц среди знакомых со знаниями в области IT. Незаконные доходы они получали с помощью интернет-деятельности.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Это уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

"В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. В настоящее время детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств – среди которых элитные супер- и спорткары, квартиры и недвижимость в столице. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в БЭБ.

Как работала схема на миллиард гривен

В 2020 году блогер основал компанию по арбитражу интернет-трафика, создал сайт и зарегистрировал торговую марку (вероятно, Traffic Devils). Фирма занималась рекламе в соцсетях товаров и услуг третьих лиц преимущественно по индустриям:

gambling – рынок онлайн казино, азартных игр;

dating – рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств;

betting – рынок онлайн-ставок, букмекерских организаций;

nutra – онлайн рынок товаров для красоты и здоровья.

Блогер-бизнесмен руководил этой компанией, а его доверенное лицо занималось "бухгалтерией" – оплатой работы сотрудников, учетом полученных средств и так далее. Однако, чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика, трудовые договоры с работниками не заключались.

Кроме того, основатель фирмы ввел "инновационный" механизм для получения личных доходов. В том числе, с помощью перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют. Все кошельки были зарегистрированы на бизнесмена и его доверенных лиц.

"Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали на доллары США", – отметили в БЭБ.

В результате блогер с помощью своих подельников получил доходы более чем в 1 млрд грн по тогдашнему курсу валют. Эти доходы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Потери госбюджета Украины от такой деятельности оценены в 213 млн грн.

"В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности, приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства", – сообщили в БЭБ.

Военный учет, гулянки и налоги: Слобоженко уже попадал в скандалы

25-летний предприниматель Александр Слобоженко в 2024 году попал под волну критики из-за расследования о снятии из военного учета. Его вместе с компанией других молодых людей во время общей мобилизации уличили в выезде за границу.

При этом сообщалось, что Слобоженко и его друзья использовали документы о непригодности к военной службе. В странах Европы эти "непригодные" устраивали гонки на элитных автомобилях.

Расследователи кратко описали один из заграничных отпусков Слобоженко & Ко: чартер, Ferrari, две Lamborghini, несколько топовых BMW и снятие с вертолета, прыжки с парашютом в Швейцарии, день рождения на Ибице, Венеция, озеро Комо, Доломитовые Альпы в Италии. Кроме автогонок, Александр прыгал сальто в водоем, катался на водных и обычных мотоциклах, снегоходах и т.д.

Также Слобоженко несколько раз становился фигурантом дел о неуплате налогов, установили журналисты. Бизнесмен также допускал публичные оговорки, которые свидетельствуют о незаконной деятельности. Например, в интервью миллионер несколько раз говорил, что создал свою компанию 5 лет назад. Но официально ее зарегистрировали только в ноябре 2023 года.

В июне 2020 года Нацполиция даже возбудила против Слобоженко дело за уклонение от уплаты налогов. Тогда его подозревали в неуплате налогов на 54,8 млн грн. Дело, тем не менее, остановилось на этапе досудебного расследования в 2022 году. Предприниматель назвал его "сфабрикованным".

В 2023 году на миллионера снова обратили внимание. В ноябре того же года Слобоженко пообещал уплатить все налоги в госбюджет. При этом он опроверг обвинения в организации азартных игр. Позже журналистам не удалось найти подтверждения уплаты этих налогов.

Также в расследованиях утверждалось, что почти вся недвижимость и парк автомобилей 25-летнего бизнесмена зарегистрированы на его бабушку и мать. Авторы предполагали, что таким образом Слобоженко пытался не только уклониться от уплаты налогов, но и уберечь имущество от возможного ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Слобоженко, находясь в Дубае (ОАЭ), разбил редкий суперкар от Ferrari, стоимостью $1 млн. Машина задымилась, из нее вытекла жидкость, досталось также бамперу.

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