Скандальный блогер скрыл миллиард гривен от налоговой: в деле появился новый подозреваемый

Доверенному лицу известного 25-летнего киевского бизнесмена Александра Слобоженко, подозреваемого в уклонении от уплаты более 213 млн грн налогов, сообщили о подозрении. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит штраф с конфискацией имущества.

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По данным детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ), доверенные Слобоженко регистрировали криптогаманцы, используя свои личные данные и документы. Именно в эти адреса поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика, после чего виртуальные активы переводили на кошельки бизнесмена и обменивали на доллары.

Таким образом, Александр Слобоженко получил доходы, которые в то время были эквивалентны более 1 млрд грн, но скрыл это в своих декларациях за 2020-2023 годы. Теперь его доверенному лицу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Детективы БЭБ уже направили ходатайство об избрании для него меры меры пресечения в виде залога на сумму 213 млн грн.

Как работала схема на миллиард гривен

В 2020 году блоггер основал компанию по арбитражу интернет-трафика, создал сайт и зарегистрировал торговую марку (вероятно, Traffic Devils). Фирма занималась рекламой в соцсетях товаров и услуг третьих лиц преимущественно по индустрии:

gambling – рынок онлайн казино, азартных игр;

dating – рынок онлайн-сервисов для виртуальных знакомств;

betting – рынок онлайн-ставок, букмекерских организаций;

nutra – онлайн рынок товаров для красоты и здоровья.

Блогер-бизнесмен руководил этой компанией, а его доверенное лицо занималось "бухгалтерией" – оплатой работы сотрудников, учетом полученных средств. Однако, чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов , компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщик, трудовые договоры с работниками не заключались.

Не считая того, учредитель компании ввел "инновационный" механизм получения личных доходов. В том числе, посредством перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют. Все кошельки были зарегистрированы на бизнесмена и его доверенных лиц.

"Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали на доллары США", – отметили в БЕ.

В результате блоггер с помощью своих подельников получил доходы более чем в 1 млрд грн по курсу тогдашних валют. Эти доходы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Потери госбюджета Украины от такой деятельности оценены в 213 млн. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Слобоженко, находясь в Дубае (ОАЭ), разбил редкий суперкар от Ferrari стоимостью $1 млн. Машина задымилась, из нее вытекла жидкость, досталось также бамперу.

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