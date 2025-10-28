УКФ и фэнтези-вселенная 'Хроники Силы' презентуют официальный трейлер к сценарию игровой ленты 'Хорт. Первый характерник'

УКФ и фэнтези-вселенная "Хроники Силы" представляют официальный анимационный трейлер к сценарию будущей полнометражной игровой ленты "Хорт. Первый характерник" по мотивам книги Ольги Навроцкой.

Видео дня

Анимационный трейлер создан для презентации и питчинга сценария с целью привлечения копродукции и финансирования производства европейскими партнерами.

"Мы с командой работаем по четкому плану, где каждый шаг расписан на несколько лет вперед. Настойчиво расширяем нашу Вселенную, чтобы выйти на международный рынок и распространять украинскую культуру во всем мире", – отметил режиссер проекта Алан Бадоев.

Отметим, что общий тираж романа на данный момент достиг отметки 40 тысяч экземпляров. Книга уверенно движется к статусу украинского бестселлера. Для поклонников Вселенной, так называемых Хранителей Силы, приключения только начинаются. Уже вскоре их ждет комикс и компьютерная игра, которые расширят горизонты магического мира.

Проект реализуется при поддержке УКФ, генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала 1+1 Украина.