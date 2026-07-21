Угадали лишь 25% подписчиков: актриса Тишкевич, забеременевшая после комы и тяжелой болезни, раскрыла пол первенца и его редкое имя

Актриса Екатерина Тишкевич сообщила, что они с мужем Валентином Томусяком ждут сына, а также впервые раскрыла имя будущего первенца —– Даниэль. Как оказалось, пол малыша не смогли угадать 75% подписчиков пары.

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Новостью знаменитость поделилась в Instagram после гендер-пати. По словам Тишкевич, результат стал неожиданностью не только для поклонников, но и для самих будущих родителей, ведь они были уверены, что у них будет дочь.

"Голосование наших подписчиков показало, что 75% были уверены: у нас будет девочка. И, если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет... сын", – написала актриса.

Актриса также впервые подтвердила, как они планируют назвать мальчика. Супруги уже обращаются к будущему сыну как Данелик, Даня или Даниэль.

"Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький масипусик", – поделилась будущая мама.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет актриса боролась с изнурительными хроническими головными болями, а в конце 2023 года ее состояние резко ухудшилось. Звезда провела десять дней в реанимации, из которых три – в коме.

Впоследствии Тишкевич сообщила, что врачи склоняются к диагнозу хронического соматоформного болевого расстройства. Она признавалась, что лечение было длительным и тяжелым, а из-за болезни ей пришлось почти на три года отказаться от съемок.

В 2025 году актриса впервые сообщила в интервью OBOZ.UA, что смогла полностью отказаться от лекарств, а ее самочувствие существенно улучшилось. Тогда же она заявила о намерении вернуться к профессии.

Ранее Екатерина Тишкевич в интервью OBOZ.UA вспомнила страшный период, когда она оказалась в реанимации одной из клиник, рассказала, к каким шокирующим нетрадиционным методам медицины прибегала, борясь с болезнью, а также приоткрыла завесу над личной жизнью – раскрыла секрет, на чем прочно держится ее брак с мужем.

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