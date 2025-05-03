Актриса Екатерина Тишкевич, много лет борющаяся с тяжелой болезнью, поделилась радостной новостью

Популярная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая много лет борется с тяжелыми головными болями, рассказала, что впервые за долгое время обходится без лекарств – болезнь отступила. Артистка, не выходившая на съемочную площадку более трех лет, планирует вернуться в кино.

Видео дня

Об этом Екатерина Тишкевич рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам актрисы, она уже "озвучила дружественным продакшенам, что готова выходить на площадку".

"У меня очень положительная динамика, – говорит артистка. – Я поборола головные боли, недавно совсем перестала принимать лекарства. Но остаются вопросы неприятных ощущений в голове, потому что имела большой опыт приема медикаментов – антидепрессантов, противотревожных препаратов, поэтому организму нужно прийти в себя. Пока избегаю работы на съемочной площадке. Однако озвучила недавно дружественным продакшенам, что готова выходить на площадку, но не главные роли. Уже чувствую в себе силы пробовать, очень соскучилась по профессии".

Актриса Екатерина Тишкевич публично призналась, что тяжело болеет, в 2022 году. Актриса рассказывала, что к тому времени страдала от тяжелых головных болей уже не один год. Однако долгое время скрывала это даже от коллег, хотя признается, что из-за болезни имела проблемы на съемочной площадке.

"У меня происходили очень непростые истории из-за того, что очень сильно болело, – рассказывает Екатерина Тишкевич. – Но, слава Богу, как-то так случалось, что именно в то время работала с очень дружественными ко мне съемочными группами. Честно говоря, только с такими и имела дело, потому что долгое время никому не рассказывала о болезни. Говорила, что нахожусь не в лучшем состоянии. Но до полномасштабного вторжения ситуация была контролируемой – мне помогали медикаменты. Другое дело, что когда мне нужно было играть роль, сознательно сходила с медикаментов, потому что нужно было привести себя в форму, похудеть. Головные боли возвращались, но уговаривала себя, что нужно потерпеть, пожить в этом аду какие-то месяцы, чтобы отработать проект. Предупреждала коллег, что могут быть какие-то эмоциональные срывы, тогда я должен принять успокоительное и отдохнуть. И на это шли, слава Богу".

"Однажды снималась летом в телекартине, сильная жара, и у меня начался нервный срыв, – продолжает актриса. – Остановили съемку, уложили меня в актерской, привезли лекарство. Подобная история произошла в Турции, где снимали продолжение "Ничто не встречается дважды". Однако там все было сложнее, потому что успокаивающее не подействовало. И нам чудом удалось найти эффективные антидепрессанты, которые мне помогают. Поэтому, знаете, когда мне сейчас пишут в соцсетях: "Ой, а вы точно болели? Активно же снимались", мне становится горько, потому что работала, но многое приходилось скрывать".

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Тишкевич, проведшая три дня в коме, рассказала о суицидальных мнениях : не могу сказать, что до конца это преодолела.

Полное интервью с Екатериной Тишкевич читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 4 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!