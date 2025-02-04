Участник группы NAZVA Павел Гоц, который покорял Нацотбор 2024, мобилизовался в ряды ВСУ и показал первые фото

Украинский музыкант и участник группы NAZVA – Павел Гоц вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В 2024 году он покорял отечественную сцену Национального отбора на Евровидение, а сейчас решил стать на защиту Родины.

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Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Исполнитель не рассекретил, в каком подразделении будет проходить службу, однако поделился первыми фотографиями в военной форме.

"Снят с военного учета. Основание: военнослужащий", – коротко подписал публикацию музыкант.

Павел Гоц поделился несколькими кадрами, на которых можно увидеть, что он находится в полевых условиях. Время от времени исполнителя посещает его супруга Виктория, которая также является пиарщиком музыкального коллектива.

Галицко-донбасская группа NAZVA была основана в 2019 году двумя артистами: Павлом Гоцом из Львова и Ярославом Яровенко из Горловки. Творческий путь деятели культуры начинали как музыкальный театр, а уже в 2024 году стали финалистами Нацотбора на Евровидение. Тогда музыканты "зажгли" сцену композицией Slavic English.

А в 2022-м NAZVA выпустили зажигательный трек "Сіґеле-міґеле", который уже за месяц после релиза занял первое место в украинском Shazam.

Летом прошлого года артисты создали лирический трек "Чужію я", который довольно быстро стал популярен среди отечественной аудитории и был основой для TikTok-тренда. На своих аккаунтах пользователи сети делились архивными кадрами из родных городов и сел, которые уничтожены россиянами или находятся в оккупации.

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