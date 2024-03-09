Училась на строителя, а мечтала стать стюардессой. Елена Зеленская рассказала о своем пути к супруге президента

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что в детстве мечтала о самолетах и работе стюардессой. Она романтизировала эту профессию, но с течением времени реализовать цель не удалось, поэтому будущей сценаристике пришлось пойти учиться в Криворожский национальный университет на архитектора.

Специально для интервью "Мира наизнанку" во время посещения детского дома первая леди призналась, что никогда не задумывалась, что придется быть супругой президента, иметь обязанности и кардинально менять цели и планы на жизнь.

"В школе часто задавали писать произведение "Кем ты хочешь быть в будущем". Я написала произведение, что я хочу быть стюардессой. Мне казалось, что это такая романтическая профессия, у них форма и они ходят в самолетах такие замечательные. Училась в университете, а это было городское строительство и хозяйство. Я должна была быть строителем, а потом я работала на телевидении. Я была сценаристкой юмористических программ, а потом еще и редактором. А потом мой муж стал президентом и у меня совсем другая работа. Никогда не мечтала быть женой президента. Но мне кажется, что мало кто об этом мечтает", – рассказала Елена Зеленская о пути становления окончательной "профессии" первой леди.

На вопрос Дмитрия Комарова, который он задал еще совсем юным девочкам детского дома, о мечте быть супругой президента, почти все из них подняли руку в знак утверждения. Впрочем, дети в таком возрасте романтизируют этот статус, не обращая внимания на возможные сложности, о чем он впоследствии отметил.

"Тебе никто об этом не говорит. Есть служба охраны, которая несет ответственность за твою жизнь из-за того, что ты стала женой президента, а не просто, что ты так драгоценна и поэтому тебя нужно охранять. Президент – гарант Конституции, президент – руководитель нашей государства. От его решений зависит наша жизнь и на него можно влиять через семью. Его можно заставить что-то сделать. Поэтому есть государственная политика, что семья президента тоже под охраной", – объяснила Зеленская вещь, которая ей не нравится в работе первой леди.

В частности, она напомнила об изменениях в жизни, которые получила с должностью супруги президента в 2019 году.

"(Моя жизнь. – Ред.) коренным образом изменилось. Все изменилось. У президента есть свои обязанности, а я как его жена должна ему помогать. Меня кажется, что поддерживаю (мужа. – Ред.), но мы сейчас не очень часто бываем вместе, потому что он живет на работе. Можем встречаться один раз в неделю.Сегодня я поехала к вам [к детям], а он уехал в Купянск. Мы разъезжаемся постоянно в разные стороны. Мы очень редко пересекаемся в Киеве, но это такая работа", – рассказала Зеленская.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Елена Зеленская рассказывала, как ее муж справляется со стрессом в должности президента. Его поддержка – дети и дополномасштабные методы успокоения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!