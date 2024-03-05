Секрет президента. Первая леди объяснила, как Зеленский справляется со стрессами и держится во время войны

Звание и работа Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины во время войны приводит к большому количеству стресса, с которым, как оказывается, президент Владимир Зеленский успешно справляется. Психологически восстановиться ему помогают дети и спорт.

В интервью журналисту Пирсу Моргану в YouTube во время деловой поездки в Великобританию первая леди Елена Зеленская рассказала, что ее муж настолько ментально уравновешен, что от него даже можно "зарядиться энергией". Впрочем, у президента есть собственные "рецепты" и секреты, одним из которых является времяпрепровождение с детьми.

"Я много работаю с ментальным здоровьем и понимаю, что психологическая устойчивость у всех разная. Это как общее здоровье, как иммунитет. Существует определенное количество испытаний, которые они могут пройти без ущерба, которые не будут иметь последствия для ментального здоровья. Конечно, это очень тяжелое время для него. Он очень устает, но у него есть свои рецепты. Ему всегда помогают дети. Подурачиться, потанцевать, попеть какие-то песни, посмеяться с ними. Это его усиливает", – рассказала она.

Еще одним способом сбросить напряжение для Владимира Зеленского является занятие спортом. Еще с дополномасштабных времен мы помним президента как любителя тренировок в зале и активного отдыха. Похоже, поклонником спорта Зеленский так и остался даже после чуть ли не круглосуточного тяжелого труда в Офисе.

"Он занимается спортом, и это очень ему помогает. Когда он напряжен настолько, что... вы же знаете, когда нервы натянуты так, что они вот-вот сдадутся, он идет заниматься спортом. И он чувствует себя лучше. Он знает, что делать. Только иногда не хватает времени на сон. Но это тоже нельзя сейчас решить. Я уверена, что он сможет все это выдержать. Он сильный", – поделилась первая леди.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский хоть и обожает проводить время с детьми, но на это не всегда есть возможности. Поэтому с собственными "малышами" он встречается примерно раз в неделю и всего на несколько часов, а с женой вообще имеет "параллельную жизнь" из-за постоянного различия во времени встреч и дел.

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