Участница 'Холостяка 13' раскрыла, как изменилась ее жизнь после реалити-шоу и что чувствует к 'Террену'

После завершения реалити-шоу "Холостяк 13" одна из участниц проекта сомелье Алина Пухальская откровенно рассказала, что ее жизнь изменилась. Она также призналась, что на самом деле думает о главном герое сезона – Александре "Терене" Будько.

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По словам Алины, после участия в шоу она ощутила гораздо больше внимания со стороны общества. Об этом она рассказала в интервью "33 вопроса".

"Жизнь изменилась, потому что почувствовала внимание со стороны социальных проявлений, поэтому изменилась", – рассказала Пухальская.

В то же время она призналась, что мужчины по-прежнему массово "клюют" на нее. "Я всегда в центре внимания", – добавила сомелье.

Говоря о своих отношениях с Александром "Тереном" на проекте, Пухальская отметила, что не имеет к нему никаких претензий. При этом девушка призналась, что сначала считала его своим типажем, но после более близкого знакомства поняла, что они слишком разные по темпераменту.

"Не было метчи у нас с Александром. У меня нет никаких к нему претензий. Он, кстати, классный парень, мне нравится: как нравился, так и нравится. нет, страстные отношения".

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