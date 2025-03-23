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Участница "Холостяка 13" раскрыла, как изменилась ее жизнь после реалити-шоу и что чувствует к "Террену"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
1 минута
1,0 т.
Участница 'Холостяка 13' раскрыла, как изменилась ее жизнь после реалити-шоу и что чувствует к 'Террену'

После завершения реалити-шоу "Холостяк 13" одна из участниц проекта сомелье Алина Пухальская откровенно рассказала, что ее жизнь изменилась. Она также призналась, что на самом деле думает о главном герое сезона – Александре "Терене" Будько.

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По словам Алины, после участия в шоу она ощутила гораздо больше внимания со стороны общества. Об этом она рассказала в интервью "33 вопроса".

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"Жизнь изменилась, потому что почувствовала внимание со стороны социальных проявлений, поэтому изменилась", – рассказала Пухальская.

В то же время она призналась, что мужчины по-прежнему массово "клюют" на нее. "Я всегда в центре внимания", – добавила сомелье.

Говоря о своих отношениях с Александром "Тереном" на проекте, Пухальская отметила, что не имеет к нему никаких претензий. При этом девушка призналась, что сначала считала его своим типажем, но после более близкого знакомства поняла, что они слишком разные по темпераменту.

Участница "Холостяка 13" раскрыла, как изменилась ее жизнь после реалити-шоу и что чувствует к "Террену"

"Не было метчи у нас с Александром. У меня нет никаких к нему претензий. Он, кстати, классный парень, мне нравится: как нравился, так и нравится. нет, страстные отношения".

Ранее OBOZ.UA писал, что популярная TikTok-блогерша "Худое Стерво" заговорила о своем участии в "Холостяке".

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