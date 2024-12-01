Участница 'Холостяка 13' Ксения Щербач прокомментировала свой вылет из шоу: я была как обнаженный нерв

SMM-менеджер Ксения Щербач, участница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько прокомментировала свой вылет с проекта и раскрыла детали последнего свидания с военным. Девушка покинула шоу в пятом выпуске вместе с арт-терапевтом Вероникой Дорошко.

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"Участие в проекте "Холостяк" было для меня настоящим приключением – со своими взлетами, эмоциями, моментами радости и сомнений, – написала Ксения на своей Instagram -странице. – На проекте я была как обнаженный нерв, мне было эмоционально сложно, но наверняка это должно было произойти со мной".

В новом выпуске шоу Щербач проявила инициативу и сама пригласила "Терена" на личную встречу. Во время свидания пара играла в игру, которую подготовила девушка – мужчина должен был отгадать вкус мороженого с закрытыми глазами. В один момент участница поцеловала "холостяка", но не получила от него желаемой реакции.

Впоследствии на церемонии роз главный герой объяснил, что не почувствовал ничего особенного. "Ксюша, на свидании меня будто что-то останавливало перед следующим шагом к тебе. Между нами что-то есть, но это что-то лишнее, что не дает мне этого сделать", – сказал ветеран.

В соцсетях SMM-менеджер опровергла слухи о своем возвращении, отметив, что окончательно покинула шоу. Кроме того девушка призналась, что у нее была совсем другая идея своего последнего, как потом оказалось, свидания с Александром. "У меня вообще была другая идея свидания, но потом все изменилось и я уже была сбита с толку, – говорится в stories Ксении. – Конечно, вы видели не все свидание, потому что их было на той неделе очень много, а эфирное время небольшое".

Щербач, которая пригласила ветерана к своему номеру, чтобы позавтракать вместе, рассказала о курьезе, который произошел во время подготовки к свиданию. "Сырники – это отдельная история. Администраторы ездили в город за продуктами, привезли. Я была благодарна и здесь вижу – мука не для готовки. Бегали по ресторанам, потом искали нужную, но спасибо все-таки нашли. Сырники готовились за минут 20 до прихода Александра ", – поделилась участница.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прошел пятый выпуск реалити "Холостяк 13". В новом эпизоде "Терен" уделил время всем девушкам. На свиданиях бушевали настоящие страсти, однако не все смогли поразить главного героя. Подробности – смотрите здесь. После выхода серии в эфир Будько столкнулся с критикой из-за поцелуев на проекте. Ветеран отметил, что для него "это часть поиска настоящих чувств". Детальнее – в нашем материале.

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