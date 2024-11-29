Осталось 8 девушек: начался пятый выпуск 'Холостяка 13' с ветераном войны, который целовался уже с тремя участницами. Трансляция

Сегодня, 29 ноября, на телеканале СТБ началась трансляция пятого выпуска романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк 13". Главный герой проекта, ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько продолжает искать настоящую любовь уже среди 8 участниц.

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На прошлой неделе "холостяк" попрощался с 21-летним блогером и ди-джеем Елизаветой Луцюк, ведь, по мнению общественного деятеля, девушка почти не интересовалась его личностью. Теперь за сердце ветерана соревнуются: 27-летняя продюсер Алина Моисеенко, 21- летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя блоггер Анастасия Анисимова, 29-летняя тату-мастер Виктория Клочко, 24-летняя таролог Анастасия Юзьвак, 29-летняя арттерапевт Вероника Дорошко, 25-летняя SMM-ник Ксения Щербан и 28-летняя волонтер Инна Белень. В прошлом выпуске напряжение между участницами значительно возросло, так что не обошлось без ссор и критики в сторону ветерана. Три красавицы, а именно Вероника, Вика и Инна, уже имели свой первый поцелуй с защитником, тогда как другие только начинают ему открываться. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

Напомним, Александр Будько признавался, что решил принять участие в самом романтичном шоу страны не только для того, чтобы обрести свою любовь, но и в социальных целях. Общественный деятель хочет продемонстрировать, что ветераны войны могут и хотят жить наполненной во всех смыслах жизни и быть надежными партнерами.

В одном из выпусков "холостяк" признавался: несмотря на то, что сейчас абсолютно комфортно чувствует себя даже с протезами, в детстве у него были определенные комплексы. Дело в том, что ему диагностировали двустороннюю косолапость, из-за чего мышцы на икрах были деформированы. Тогда "Терену" приходилось отказываться от многих видов спорта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Терен" резко ответил военным, критикующим его за участие в "Холостяке".

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