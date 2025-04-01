Участница группы SESTRA Инесса Грицаенко родила дочь и умилила первым фото после родов

Украинская певица и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко впервые стала мамой. В понедельник, 31 марта, на свет появилась дочь участницы песенного шоу "Голос країни-12".

Видео дня

Радостную новость артистка сообщила на своей странице в Instagram. Она поделилась первой фотографией после родов, на которой нежно обнимает малышку.

"31.03.2025. Наша величайшая любовь. Спасибо, что выбрала нас", – написала исполнительница.

Инесса Грицаенко также поделилась с подписчиками фрагментом личной переписки с подругой. Когда у знаменитости поинтересовались, не родила ли она, певица спокойно ответила: "Привет, пока нет. Но сейчас едем в больницу, посмотрим. Мне кажется, я рожаю".

Новость о пополнении в семье певицы вызвала положительные эмоции у ее поклонников. Пользователи сети поздравили артистку с рождением первенца:

"Искренне поздравляю вашу семью с пополнением! Пусть растет здоровая и счастливая! И мамочке быстрого обновления и сил".

"Привет. Пусть растет здоровой, красивой и счастливой девочкой под мирным небом".

"Ура. Как мы все ждали эту маленькую принцессу".

Напомним, о своей беременности Инесса Грицаенко сообщила в конце 2024 года. Тогда же они со второй участницей дуэта SESTRA заявили о завершении деятельности группы. Каждая из них анонсировала начало сольной карьеры.

Малыша Инесса Грицаенко родила от своего избранника, которого в течение длительного времени скрывала от публики. Однако в конце концов решила приподнять завесу тайны над личной жизнью в сентябре 2024-го, ведь именно тогда любимый певицы сделал ей предложение. Уже через неделю пара официально узаконила брак.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Волкова впервые стала мамой в символическую дату и показала фото из роддома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!