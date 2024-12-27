Участница группы SESTRA объявила о первой беременности и показала фото с заметным животиком

Участница песенного шоу "Голос країни-12", солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко сообщила, что ждет первенца. Звезда показала округлый животик и рассказала, что с нетерпением хочет примерить на себя роль матери. Кроме того, совместно со второй участницей дуэта Алиной Назаришной, звезды объявили о завершении деятельности коллектива, однако каждая анонсировала начало сольной карьеры.

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Об этом стало известно из интервью знаменитостей для ЖВЛ. Певицы представили прощальную песню Women's Power, которую посвятили всем женщинам, в том числе матерям.

"У меня роль теперь не только сестры, но и жены, и будущей мамы. И поэтому я сейчас испытываю совершенно новые эмоции, о которых вскоре я поделюсь со слушателями. Поэтому следите, все-все будет", – рассказала Инесса.

Как известно, в конце сентября 2024 артистка сообщила, что ей сделал предложение любимый. Звезда не могла скрыть эмоций на радостных фото и похвасталась кольцом с бриллиантом. Впоследствии знаменитость впервые показала своего избранника, которого тщательно скрывала от публики.

Грицаенко продемонстрировала, как выглядела свадебная церемония влюбленных, состоявшаяся под открытым небом. Невеста была одета в белое платье с расшитым кружевом и изысканным корсетом.

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