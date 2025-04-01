Алла Волкова впервые стала мамой в символическую дату и показала фото из роддома

Украинская стендап-комик Алла Волкова родила первенца от своего любимого мужчины Богдана Боярина. Интересно, что пара юмористов впервые стала родителями в довольно символическую дату – 1 апреля, когда в мире отмечают День смеха.

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Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась на личной странице в Instagram. Она показала черно-белое фото из роддома, которое шутливо подписала: "У меня спина белая".

На опубликованном снимке Алла Волкова лежит в больничной палате и держит на руках ребенка. Стендапер замотала младенца в одеяло и повернула его спиной к камере, так что разглядеть его лицо не удастся. Да и юмористка не спешит раскрывать многих деталей о малыше.

Ценители творчества Аллы Волковой обрадовались новости о пополнении в семье комика. Они оставили много положительных слов в комментариях и отметили: неудивительно, что у юмористов родился первенец именно первого апреля.

"Хорошая шутка вышла. Поздравляю!"

"Ну когда бы еще Алла могла родить ребенка, как ни первого апреля. Поздравляю. Здоровье маме и ребенку".

"Ребенок решил докинуть маме прикол на концерты. Это сильно. Здоровье и манюне, и маме".

"Этот ребенок знал, когда ему явиться в этот мир".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой и показала фото малыша.

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