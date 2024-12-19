Актер 'Квартала 95', который заменил Зеленского, во второй раз стал отцом и рассказал о партнерских родах

Звезда "Квартала 95" Владимир Мартынец, заменивший в шоу Владимира Зеленского после его победы на президентских выборах в 2019 году, во второй раз стал отцом. Юморист рассказал, что они с женой отважились на партнерские роды. Несмотря на эмоциональный процесс, сценарист признался – не жалеет о своем решении.

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Об этом стало известно в эфире "ЖВЛ" в рамках "Сніданку з 1+1". "Мы смелая семья, понимаем, что демографическая ситуация в кризисном состоянии. Поэтому мы к этому подошли очень решительно. Это были партнерские роды", – поделился Мартынец.

"В прошлый раз у меня были гастроли "Лиги смеха", я вернулся домой, когда моей дочери уже было несколько недель. А сейчас я все почувствовал, как должен был почувствовать", – отметил актер. Кроме того звезда рассекретил пол ребенка – счастливые супруги стали родителями мальчика. "Старшая дочь очень хотела братика, – рассказал Мартынец. – Она очень этого ждала".

Как признался сам юморист, в будущем мечтает о большой семье: "В следующее время будет третий, а возможно четвертый, а возможно и пятый ребенок. Поэтому я настроен решительно в этом плане. Надо только у жены спросить, как он к этому относится, а я готов", – отметил он.

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