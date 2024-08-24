Продюсер Ясинский объяснил, почему Винник провалил возвращение в шоубиз: есть момент, когда они сходят с ума

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, работающий с певицей Олей Поляковой, высказался о провальном возвращении в шоубиз беглого артиста Олега Винника. Он выделил несколько ключевых проблем, которые не видит сам исполнитель.

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Среди них – ссора с бывшим продюсером Винника Александром Горбенко, который много лет способствовал успешной карьере певца в Украине. Своими мыслями Михаил Ясинский поделился в разговоре со Славой Деминым.

Как отметил продюсер, творчество Винника за два с половиной года затишья никак не изменилось. "Они все как одна известная песня Олега Винника. Вроде бы не было никаких двух лет, будто не было никакой войны, не было этого молчания, не было непонятных интервью", – объяснил эксперт.

Главную проблему Михаил Ясинский видит в отсутствии продюсирования. По его словам, Винник некрасиво поступил со своим другом, и потому в ответственный момент – в начале полномасштабного вторжения России – остался без его помощи.

"Так случилось, что он отвернулся от Александра. Все эти проблемы с бизнесом начались еще до войны. Вот именно это я не понимаю, не воспринимаю как менеджер, как человек, который тоже сотрудничает с артистами. Иногда случается момент, когда просто они сходят с ума", – добавил продюсер.

Отсутствие команды, которая смогла бы помочь Виннику с размахом вернуться в шоубиз и объяснить свой побег, а также то, что певец не живет в контексте войны, сыграло с ним плохую шутку.

"Что мы видим? Все эти дела ведет человека, который был главой фан-клуба Олега Винника. Мы видим одни и те же фото, те же песни, даже логотип OV – эти буквы были тактическими знаками российской армии во время вторжения. Надо от этого избавляться. Здесь словно ничего люди не понимают", – объяснил Ясинский.

Напомним, несколько недель назад Олег Винник неожиданно появился в соцсетях, чтобы объявить о премьере своей новой песни. Несколько раз он злил украинцев, передавая "глоток воздуха" ВСУ и рассказывая о погоде в Германии.

Ранее OBOZ.UA писал, что глава фан-клуба Винника Валерия Барон вступилась за него. Она попыталась оправдать артиста, заявив, что он помогает украинцам в войне.

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