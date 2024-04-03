УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
525
У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

21 марта герцог и герцогиня Сассекски появились на выставке коллекции семьи Кинси на стадионе "Софи" в Голливудском парке. Принц Гарри и Меган Маркл стали соорганизаторами мероприятия.

Она была посвящена афроамериканскому искусству, артефактам и истории. Почитатели королевской семьи обратили внимание на вид супругов: комментаторы заметили, что влюбленные излучали счастье и любовь друг к другу. Фотографии Сассекских были опубликованы на официальной Instagram-странице коллекции.

У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

Главный куратор коллекции Халил Кинси провел экскурсию для герцога и герцогини и других гостей. Группа обсудила историю и значение афроамериканского искусства, а также то, как разные сообщества могут работать вместе, чтобы сохранить эту жизненно важную часть американской истории.

У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

Пара выглядела влюбленной. На одном из снимков фотограф зафиксировал милое взаимодействие супругов, когда они оба улыбались. Под постом пестрят положительные комментарии:

У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

"Похоже, это был незабываемый вечер".

"Вы невероятно особенные! Удивительные люди!"

"Великолепные фото!"

"Поздравляем с прекрасной новостью и отличным проведением выставки".

У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Меган Маркл в Международный женский день засветила кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!