У них такой влюбленный вид! Меган Маркл и принц Гарри очаровали новыми фото

21 марта герцог и герцогиня Сассекски появились на выставке коллекции семьи Кинси на стадионе "Софи" в Голливудском парке. Принц Гарри и Меган Маркл стали соорганизаторами мероприятия.

Она была посвящена афроамериканскому искусству, артефактам и истории. Почитатели королевской семьи обратили внимание на вид супругов: комментаторы заметили, что влюбленные излучали счастье и любовь друг к другу. Фотографии Сассекских были опубликованы на официальной Instagram-странице коллекции.

Главный куратор коллекции Халил Кинси провел экскурсию для герцога и герцогини и других гостей. Группа обсудила историю и значение афроамериканского искусства, а также то, как разные сообщества могут работать вместе, чтобы сохранить эту жизненно важную часть американской истории.

Пара выглядела влюбленной. На одном из снимков фотограф зафиксировал милое взаимодействие супругов, когда они оба улыбались. Под постом пестрят положительные комментарии:

"Похоже, это был незабываемый вечер".

"Вы невероятно особенные! Удивительные люди!"

"Великолепные фото!"

"Поздравляем с прекрасной новостью и отличным проведением выставки".

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